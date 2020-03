Raffaella Mennoia esce di casa disperata, ho molta paura (Video)

Non ce la fa a stare isolata Raffaella Mennoia e disperata esce di casa, l’autrice confessa ai fan come stanno andando le cose riguardo Uomini e Donne, scopriamo cosa è successo

In preda ad una crisi disperata Raffaella Mennoia esce di casa per dirigersi agli studi di Uomini e Donne. Come tutti anche lei sta cercando di muoversi soltanto per lavoro. Tuttavia, prima di entrare a vedere le prove di Amici 19 ha rivelato ai fan dei dettagli sui programmi firmati Canale 5. In particolare, l’autrice ha voluto comunicare ai followers alcune novità riguardo al programma Uomini e Donne.

Dopo essere giunta negli studi di Cinecittà ha postato un video sul suo profilo Instagram per spiegare come stanno procedendo le cose. Il programma è stato interrotto venerdì 13 Marzo e adesso tutto sembra sia fermo. Nessuno sa come sono finite alcune storie e cosa è accaduto dopo l’ultima puntata andata in onda. I fan sono curiosi di sapere cosa hanno fatto i quattro tronisti e i corteggiatori.

Raffaella Mennoia in un video confessa ai fan di essere

Nelle sue storie pubblicate su Instagram Raffaella Mennoia ha però parlato anche di altro. Per meglio dire, ha anche toccato un aspetto della sua vita privata. L’autrice ha confessato di stare facendo del suo meglio per rispettare i decreto del governo. Questa volta però ha deciso di trasgredire le regole e con la mascherina addosso è uscita di casa andare a lavoro.

Appena arrivata fuori studio di Uomini e Donne ha voluto condividere un momento importante e brutto della sua vita con i fan. Due mesi fa l’autrice ha perso il padre e ieri, che era la festa del papà, ha voluto inviare un messaggio positivo. Ha infatti rimarcato l’importanza di rimanere a casa per il bene dei propri cari. Raffaella ha detto con chiarezza che stare a casa è possibile, è il modo migliore per salvare le persone.

La Mennoia ha ribadito di stare tutti a casa

Raffaella ha dunque detto con molta chiarezza a tutti di stare a casa. E’ la soluzione migliore per non essere contagiati dal Coronavirus. L’autrice ha mostrato il dolore per la perdita del padre e ha mandato a tutti un monito per proteggere la propria famiglia.

Raffaella nelle sue storie Instagram ha anche espresso il profondo dolore per l’elevato numero di vittime del coronavirus che si è registrato nel nostro paese. Ha dunque raccontato sconvolta che la perdita è immane e che lei ancora non riesce a superare quella di aver perso il padre.