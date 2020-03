Caterina Balivo, quarantena in una casa da sogno: dove vive la conduttrice [FOTO]

Caterina Balivo è una delle protagoniste della televisione italiana più amate ed apprezzate. La bellissima napoletana, in questo periodo, come la maggior parte degli italiani, si ritrova a casa con la sua famiglia, nel rispetto del decreto “Io resto a casa” emanato dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ma avete mai visto la sua splendida dimora?

La quarantena chic di Caterina Balivo

La conduttrice di Vieni Da Me, trasmissione momentaneamente sospesa a causa del periodo di emergenza che stiamo vivendo, abita in una bellissima casa nel cuore di Roma.

Un appartamento che condivide con il marito, il finanziere Guido Maria Brera e con i due angeli, il piccolo Guido Alberto e l’ultima arrivata Cora. Dalle foto che è possibile reperire sul suo profilo Instagram, si nota che la casa della presentatrice è davvero curata nei minimi dettagli e nulla è lasciato al caso. (Continua dopo la foto)

Un arredamento molto easy, ma nel contempo curato, dove il moderno si fonde con piccole chicche di eleganza. (Continua dopo la foto)

La cucina è bellissima: ampia e spaziosa. Un gioco di chiaroscuri e profondità. (Continua dopo la foto)

Il salone è invece molto più classico, con colori tenui ed arredamenti retrò. (Continua dopo la foto)

Le dichiarazioni di Caterina Balivo

Caterina Balivo si è lasciata andare ad una lunga intervista al settimanale Oggi. La napoletana ha parlato della necessità di stare in quarantena, dichiarando che sono circa 10 giorni che non dorme più accanto a suo marito Guido Breira pur stando ovviamente nella stessa casa. La motivazione è da ricercare nella necessità di accudire i bimbi, qualora uno dei due dovesse ammalarsi, l’altro può prendersi facilmente cura dei piccoli.

I fan non vedono l’ora di rivedere il suo sorriso in tv ed attendono con ansia la ripresa del suo programma Vieni da Me. Caterina è molto amata dal suo pubblico, che la segue ormai incessantemente da anni, e riesce a contagiare chiunque con la sua allegria e solarità.