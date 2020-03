Patrick Pugliese si scaglia contro Zequila, “Mi fai girare i cog*ioni, Adriana esce e tu….”

Al GF Vip le parole di Patrick Pugliese contro Zequila sono dure, il gieffino inveisce contro il modello perché ha tentato di sdrammatizzare la situazione che Adriana Volpe sta vivendo

Continuano le diatribe nella casa del Grande Fratello Vip e i concorrenti sembrano tutti abbastanza tesi e stressati dalle notizie che hanno ricevuto. A dimostrare nervosismo e tensione stavolta è Patrick Ray Pugliese, che s’infuria con Antonio Zequila dopo che Adriana Volpe ha lasciato la casa.

La Volpe nei giorni scorsi ha infatti deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2020 per far fronte ad una situazione familiare grave.

L’uscita della conduttrice ha scosso gli inquilini della casa, soprattutto Patrick che già sapeva dei problemi che stava attraversando la famiglia di Adriana. La Volpe aveva lasciato in lacrime la casa e aveva detto a tutti di dover andare via per rispetto del suo ruolo di moglie e madre. Durante una diretta su Instagram Alfonso Signorini ha fatto sapere ai concorrenti che Adriana era andata via perché un parente stretto stava molto male.

Patrick Pugliese duro con Zequila per la sua indifferenza

Alfonso Signorini ha fatto capire chiaramente che il parente stretto di Adriana era stato contagiato dal coronavirus e si era aggravato. Negli ultimi quindici giorni che la conduttrice ha vissuto nella casa non è stata tranquilla. La sua situazione è stata quindi molto difficile e Patrick lo ha compreso. Ad essere più indifferente è stato invece Antonio Zequila e la cosa ha infastidito Patrick.

Il gieffino si è scagliato contro il modello per la sua poca comprensione e poco tatto. Zequila ha infatti tentato di sdrammatizzare la situazione e questo non è risultato un bel gesto per Pugliese, che ha preso subito le difese di Adriana. Patrick ha detto che la conduttrice ha problemi molto seri.

Pugliese sapeva della situazione di Adriana Volpe

La Volpe non ha spiegato ai suoi coinquilini i motivi per cui stava lasciando la casa del Grande Fratello Vip 2020. Nel giorni scorsi però Adriana si è confidata con Patrick Ray Pugliese il quale, che le aveva chiesto se ad ammalarsi era stata solo una persona.

Poi la regia ha rivolto l’inquadratura altrove, ma da queste parole è stato chiaro a tutti che la Volpe aveva confidato il suo segreto a Patrick. Quindi, Pugliese sapeva già il perché Adriana stava uscendo dalla casa e ha puntato il dito contro Zequila che aveva cercato di sdrammatizzare. Tuttavia, Zequila non sapeva che cosa stava succedendo all’esterno nella famiglia di Adriana, ma Patrick lo ha ripreso lo stesso.