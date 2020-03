“Ma sei senza biancheria intima?”, la cognata di Paolo Bonolis atomica, Miss Claudia di Avanti un altro incanta il web [FOTO]

La possibile ragione della sospensione di Avanti un altro

Continua la programmazione di Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ricordiamo che dallo scorso lunedì per decisione di Mediaset i telespettatori stanno vedendo delle repliche. Si tratta di una scelta aziendale dovuta ad introiti pubblicitari calati a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nonostante non siano delle puntate inedite gli ascolti sono più che soddisfacenti. Infatti ogni sera il quiz tv raggiunto una media di oltre cinque milioni di spettatori e circa il 20%di share. Inoltre il pubblico aspetta le 18:45 per trascorrere un’oretta di spensieratezza vistro il brutto periodo che stiamo passando, ma anche per ammirare la bellezza di Miss Claudia, la Bonas e la Bona Sorte.

Claudia Ruggeri manda in tilt il popolo del web

E a proposito di Miss Claudia, interpretata da Claudia Ruggeri, di recente ha postato su Instagram uno scatto davvero bollente. Nello specifico la cognata di Paolo Bonolis si è fatta vedere nella sua camera da letto subito dopo aver fatto una doccia o un bagno caldo. La donna, infatti, è coperta sola da un grande telo bianco. Tuttavia la protagonista di Avanti un altro ha accavallato le gambe mandando in visibilio tutti i suoi follower.

E proprio alcuni di essi sotto il post in questione le hanno fatto delle domande specifiche. In particolare e hanno chiesto se per caso era priva di biancheria intima o no. Ovviamente la diretta interessata non ha soddisfatto i desiderio di quest’ultimi. (Continua dopo il post)

Paolo Bonolis sbotta contro Mediaset

Ritornando alla sospensione di Avanti un altro, il conduttore Paolo Bonolis e il Maestro Luca Laurenti non hanno per niente preso bene la decisione di Mediaset. Infatti, attraverso i suoi canali social dopo aver postato il comunicato del Biscione ha espresso il suo pensiero.

In pratica il professionista trova ingiusto interrompere la programmazione del game show mandando delle repliche visto che le puntate sono state registrate con largo anticipo e sono tutte pronte.