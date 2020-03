Alejandra Meco di Una Vita e Il Segreto ha il Coronavirus? L’attrice racconta tutto su IG (FOTO)

In questi giorni è stata diffusa la notizia relativa alla sospensione delle riprese de Il Segreto e di Una Vita a causa dell’emergenza sanitaria che sta riguardando tutto il mondo. Inoltre, pare che una delle attrici possa essere risultata positiva al Coronavirus, stiamo parlando di Alejandra Meco.

La protagonista, che ha interpretato Teresa Sierra in Una Vita e Elsa Laguna ne Il Segreto ha annunciato di avere i sintomi tipici di questo virus. Ebbene, a distanza di un po’ di tempo, è tornata sui social per chiarire un po’ meglio la situazione.

Alejandra Meco aggiorna sulle sue condizioni di salute

Alejandra Meco potrebbe avere il Coronavirus, anche per tale ragione tra gli attori delle soap opera nelle quali ha recitato c’è molta tensione. Ad ogni modo, la donna ha ammesso di non aver mai fatto il tampone per verificare l’effettiva positività oppure no per il momento. L’attrice ha confessato, attraverso un post su Instagram, di aver richiesto il tampone, ma di non averlo ricevuto.

Il motivo per il quale ha fatto questa richiesta risiede nel fatto che, per diversi giorni, ha avuto febbre, un po’ di tosse e dolori alle ossa. Considerando che questi sono i sintomi tipici del virus, la donna avrebbe voluto andare più a fondo nella questione. Ad ogni modo, trascorsi un po’ di giorni, le sue condizioni di salute hanno cominciato a migliorare. Adesso, infatti, la protagonista ha ammesso di essere in grande forma e di non avere più alcun fastidio.

L’attrice è in attesa del test sul Coronavirus

In ogni caso, Alejandra Meco ha chiesto comunque un test per il Coronavirus in modo da scongiurare definitivamente la questione. Nel frattempo, la fanciulla sta impiegando il suo tempo in casa, a causa di questa quarantena forzata, leggendo libri e prendendo il sole in terrazza in pigiama. Grazie ai suoi 3 metri quadri di balcone, infatti, sta avendo la possibilità di stare relativamente all’aria aperta.

Il pericolo, però, come già anticipato, non è stato scongiurato del tutto. Alejandra potrà tranquillizzarsi solo dopo aver fatto il test. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.