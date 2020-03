GF Vip: Ursula Bennardo interviene sullo scontro tra Sossio Aruta e Valeria Marini, la reazione inaspettata

Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, ha commentato quanto successo tra lui e Valeria Marini nella scorsa puntata in diretta

GF Vip: lo scontro tra Sossio Aruta e Valeria Marini

Sossio Aruta e Valeria Marini sono entrati insieme nella Casa del Grande Fratello Vip qualche settimana fa. I due sono legati da una profonda amicizia perché hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. La showgirl, quindi, è diventata grande amica di Ursula Bennardo, la compagna di Sossio.

Tuttavia, nella scorsa puntata in diretta su Canale 5, Sossio e Valeria hanno avuto un grande litigio. Il motivo? La showgirl non ha pensato di salvare Sossio nella catena di salvataggio, quando lui l’aveva salvata qualche puntata prima. L’ex protagonista di Uomini e Donne è rimasto molto male per questa mancanza da parte di Valeria. Lei si è scusata ma ha preferito salvare Licia Nunez, continuamente attaccata nel corso della serata.

Nello scontro Sossio aveva anche menzionato la compagna Ursula dicendo che sicuramente da casa anche lei era rimasta molto delusa dal comportamento dell’amica. Valeria Marini ha detto che non bisognava mettere in dubbio l’affetto e l’amicizia per questo episodio. Ebbene, dopo pochi giorni, la reazione di Ursula Bennardo è arrivata.

Ursula Bennardo difende Valeria Marini

Sui social Ursula Bennardo è sempre molto attiva. La compagna di Sossio è sempre molto attenta nel seguire le dinamiche del Grande Fratello Vip e nell’intervenire per difenderlo. Ma come ha reagito dopo lo scontro tra lui e Valeria Marini, sua grande amica? È presto detto. Ursula ha difeso Valeria.

In una Instagram Story si è rivolta proprio alla showgirl e ha detto che ha capito benissimo le sue ragioni. Pensava che Licia non sarebbe stata salvata da nessuno, mentre Sossio sì. Ursula le ha scritto che le vuole bene e sa perfettamente quanto tiene alla sua famiglia. Anche Sossio capirà che si tratta solamente di un gioco. (Continua dopo il post)

Tuttavia, Sossio non sembra essere tornato sui suoi passi. Nelle ultime ore non ha nulla di positivo nei confronti di Valeria. Ad ogni modo, il loro chiarimento dovrà avvenire fuori dal programma perché Valeria è stata eliminata proprio dopo quel meccanismo e il conseguente televoto.