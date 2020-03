“Flavio Insinna ha trasgredito le regole sul Coronvirus”: fan de L’Eredità lo accusano sul web [FOTO]

Vittoria insolita a L’Eredità

A causa dell’emergenza Coronavirus gli italiani sono stati chiamati a rimanere a casa, di lavarsi spesso le mani e di non avere contatti con altre persone. Le stesse regole sono state adottate dalle trasmissioni televisive ancora in onda.

Ad esempio L’Eredità di Flavio Insinna si è dovuta adattare rinunciando al pubblico in studio e mantenendo i concorrenti ad una distanza minima di un metro l’uno dall’altro. Ma nell’appuntamento trasmesso mercoledì 18 marzo 2020 è accaduto qualcosa che non è piaciuto ad alcuni utenti. Di cosa si tratta?

Secondo il popolo del web Flavio Insinna ha commesso un’imprudenza

Nella puntata de L’Eredità in onda mercoledì scorso il concorrente Gabriele è riuscito a superare il gioco finale de La Ghigliottina vincendo ben 90 mila euro in gettoni d’oro. Ma a differenza delle altre volte il campione non ha potuto festeggiare come si deve e nessun spettatore lo ha potuto applaudire. Infatti nello studio 6 dell’ex Dear di Roma era presente solo lui e il conduttore romano Flavio Insinna.

E proprio quest’ultimo è stato protagonista di un’imprudenza, almeno a quello che dicono alcuni utenti web. L’attore, infatti, ha chiamato il concorrente accanto a sé per complimentarsi della vittoria. Ma invece del solito abbraccio o stretta di mano, i due si sono toccati con il gomito. In realtà non c’è stato nessun contatto fisico ma per gli internauti è errato farlo perché anche in modo involontario dopo uno si può toccare a giacca e magari contaminarsi. (Continua dopo la foto)

L’Eredità senza pubblico in studio e senza Professoresse

Nello studio 6 del centro Fabrizio Frizzi di Roma erano presenti solo il conduttore Flavio Insinna e Gabriele, il campione della puntata che si è portato a casa un bel malloppo. C’è da sottolineare che oltre al pubblico mancano anche le Professoresse.

Queste ultime di solito accompagnano il padrone di casa nel corso della messa in onda del game show del preserale di Rai Uno. Sono state le stesse ragazze a prendere la decisione di autosospendersi dalla storica trasmissione, in via precauzionale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.