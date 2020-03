Anna Tatangelo, le parole su Instagram sul Coronavirus “Resto a casa..”

In un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo a causa della diffusione del Coronavirus, sono molti i VIP che hanno lanciato messaggi solidali sui social. Nelle ultime ore è toccato anche ad Anna Tatangelo che ha postato, su Instagram, parole davvero emozionanti che hanno un solo intento: far comprendere ancor di più come sia necessario rimanere a casa. Cos’ha scritto la bella Anna ai suoi followers? Vediamolo!

Anna Tatangelo, uniti contro il Coronavirus

Bisogna essere tutti uniti contro il nemico comune, il Coronavirus. Anna Tatangelo ci ha messo tutto il cuore per sensibilizzare tutti i suoi fans che, in questi ultimi mesi, l’hanno ammirata in scatti davvero molto bollenti pubblicati su IG. La giovane ragazza di Sora ha voluto parlare al cuore di tutti postando un messaggio bellissimo con parole molto emozionanti.

“In questi giorni quando guardo fuori mi soffermo a pensare alle cose che spesso diamo per scontate, presi dalla frenesia della nostra quotidianità”, inizia così il pensiero di Anna Tatangelo su Covid-19. Un pensiero comune a noi tutti che troppo spesso diamo tutto per scontato. Poi prosegue “Mi alzo la mattina sperando che le notizie in tv siano diverse, che i dati siano migliori di quelli che sono, ma purtroppo la realtà è un’altra”. Anche in queste parole potremmo ritrovare il pensiero di ognuno di noi.

Anna Tatangelo prosegue, poi, con l’appello a tutti i suoi fans “Per favore rimaniamo tutti a casa e per ora limitiamoci a guardare fuori dalla finestra. La nostra finestra sul mondo possono essere i social e i mezzi di comunicazione che ci tengono informati, uniti con parole, musica, videochiamate alle persone care”.

Rottura definitiva con D’Alessio

Il messaggio di Anna Tatangelo si chiude con un incoraggiamento “Bisogna avere pazienza, ma ne usciremo se ognuno farà la sua parte: stare a casa”.

Un invito a rimanere a casa per ritrovare presto la normalità. Ricordiamo che la Tatangelo si è da poco lasciata definitivamente con D’Alessio e che, in base alle ultime voci, potrebbe già avere un nuovo amore. Nulla, però, fino a questo momento si sa a questo proposito.