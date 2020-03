“Non lo comprerò più…”: Striscia la Notizia, Gerry Scotti finisce nella bufera per aver ridicolizzato Ascierto

Le pesanti accuse contro Striscia la Notizia

Striscia la Notizia e il conduttore Gerry Scotti sono finiti al centro delle polemiche. Di recente, infatti, il presentatore radiofonico di Radio Marte ma anche di RTL 102.5, Gianni Simioli, ha condiviso sulla sua pagina Facebook un messaggio molto forte nei confronti del tg satirico. L’uomo è tornato a parlare della polemica tra Galli e Ascierto. La redazione del programma di Antonio Ricci, in settimana, ha trasmesso su Canale 5 un servizio contro l’oncologo napoletano.

Come tutti ben sanno dietro il famoso bancone Mediaset oltre alla soubrette svizzera Michelle Hunzinker è presente anche zio Gerry. E proprio sul socil network si legge: “Non bevo più Caffè Borbone dopo che il tuo testimonial Gerry Scotti si è divertito per “contratto” a sbeffeggiare e ridicolizzare il nostro Ascierto”.

Le parole contro il conduttore pavese Gerry Scotti

Ma lo sfogo social dello speaker radiofonico Gianni Simioli non è terminato qui. L’uomo, infatti, attraverso la sua pagina ufficiale Facebook ha scritto anche: “Caro Caffè Borbone, sosteniamo il Dottor Ascierto e il centro di ricerca ‘Pascale’ di Napoli, autentica e riconosciuta eccellenza sanitaria, noi non compreremo mai più il tuo caffè fin quando questo signore sarà tuo testimonial”.

In poche parole si sono scagliati contro Gerry Scotti che, secondo loro ha ridicolizzato l’oncologo campano. Nel messaggio c’è scritto anche che attendono risposta positiva, ma anche una negativa. Dopo queste pesanti accuse arriveranno le repliche dell’azienda di caffè e del conduttore di Striscia la Notizia?

Gli ascolti tv del tg satirico Striscia la Notizia di ieri, giovedì 19 marzo 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.170.000 spettatori con il 16.3%. Mentre su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.234.000 spettatori con uno share del 16.45%.

Per la prima volta il game show dell’access prime time condotto da Amadeus in replica è stato battuto lo stesso il tg satirico di Antonio Ricci condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Ricordiamo che il gioco di Rai Uno da circa una settimana sta andando in onda in replica.