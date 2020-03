Il Paradiso delle signore trama 23 marzo: Gabriella parte, Clelia e Luciano si lasciano andare

Lunedì prossimo, 23 marzo, andrà in onda un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. In tale episodio assisteremo allo scoppio della passione tra Clelia e Luciano, ma non solo. Tra i vari avvenimenti, infatti, ci sarà anche la partenza di Gabriella e il prosieguo della relazione tra Angela e Riccardo.

In casa Guarnieri, invece, Umberto farebbe bene a guardarsi un po’ di più le spalle, dato che le intenzioni di Achille Ravasi si riveleranno più diaboliche del previsto.

Scoppia la passione tra Clelia e Luciano al Paradiso delle signore

Nell’episodio del 23 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Clelia e Luciano, finalmente, si lasceranno andare. I due protagonisti, infatti, si faranno travolgere dalla passione. Anche Angela e Riccardo saranno sempre più innamorati che mai. Ad ogni modo, i piani di Ludovica potrebbero stravolgere la situazione da un momento all’altro. Al grande Magazzino, invece, le veneri andranno in sofferenza. Il lavoro da svolgere sarà tanto e il numero di commesse a disposizione alquanto esiguo.

Dopo la partenza di Marina, dunque, il personale si troverà a fronteggiare un problema, per cui Dora sarà incaricata di assumere una nuova ragazza. Gabriella farà ciò che può per aiutare nelle vendite, ma il suo lavoro, ormai, è un altro. Proprio in merito a questo argomento, vedremo che la fanciulla riceverà una proposta imperdibile.

Trama 23 marzo: la scelta di Gabriella

Il famoso stilista Defois chiamerà la sua allieva e le chiederà di venire a Parigi per partecipare alla presentazione della sua sfilata di moda. La collezione sembra un successone, per tale ragione, questa sarà un’occasione che la ragazza non potrà farsi assolutamente scappare. Marta, dal canto suo, chiederà a Gabriella di poter partire con lei. La moglie di Conti non riuscirà a rassegnarsi all’idea di non poter avere figli, per questo motivo si dirà disposta ad incontrare un luminare inq questo settore.

Achille, invece, continuerà con il suo pino per incastrare Umberto e gli chiederà di tenere il discorso a Roma al posto suo. Riccardo, preoccupato per la situazione, consiglierà a suo padre di confrontarsi con Federico per farsi aiutare nell’elaborazione del discorso.