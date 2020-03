Grande Fratello Vip, ennesimo scontro tra Paolo Ciavarro e Antonella Elia

Ennesimo scontro

Nelle ultime ore Adriana Volpe ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per motivi personali. Ha preso questa decisione perché ha saputo che le condizioni di salute di un suo parente sono peggiorate a causa del Coronavirus. Tutti l’hanno abbracciata tra le lacrime, consapevoli del fatto che non poteva fare altrimenti.

La situazione è drammatica, dunque c’è una tensione tale da far perdere facilmente le staffe. Non a caso non mancano delle discussioni che partono dal nulla. Antonella Elia, per esempio, sta litigando spesso con i concorrenti e tra questi c’è Paolo Ciavarro. Tutto ha avuto inizio da quando il ragazzo le ha detto di avere votato lei per mandarla in nomination.

‘Sapevo che avresti detto questa cosa sull’abbraccio’

L’ennesimo scontro all’interno della casa era prevedibile, dal momento che c’è preoccupazione per ciò che sta avvenendo all’esterno. Anche prima della pandemia Antonella è sempre stata al centro delle polemiche per via del suo atteggiamento. Con Licia Nunez aveva un bel rapporto all’inizio, ma poi a stento si sono rivolte la parola.

Con Valeria Marini ha oltrepassato il limite in diverse occasioni fino a metterle le mani addosso. Stavolta è stato il turno di Paolo. Quest’ultimo ha spiegato il motivo della sua nomination. Come tutti concorda nel dire che la donna crea dei disagi che portano a scontri verbali forti. A quel punto la diretta interessata gli ha detto di essere un falso perché il giorno prima aveva ricevuto un suo abbraccio.

Paolo si è giustificato dicendo di averlo fatto per una questione di umanità. Ha avvertito un senso di unione con i suoi compagni d’avventura, dunque non ha badato ai dissapori esistenti. Ha anche aggiunto che lei fa così, cioè pugnala le persone menzionando gesti o parole partiti dal cuore. Ragion per cui ha promesso di evitare ogni tipo di contatto, così che non possa rinfacciare nulla.

Lo scherzo di Sossio

Antonella non ha mai perso le staffe con Sossio Aruta, anche lui un finalista. Infatti l’altra sera stavano cantando e ballando in giardino con Aristide. A un certo punto l’ex cavaliere di Uomini e Donne le ha lanciato in testa due uova, nascoste accuratamente nella tasca della felpa. La vittima dello scherzo non si è arrabbiata, ma ha riso. Ciò dimostra che non c’è stato l’ennesimo scontro. Del resto non sempre Antonella è predisposta ai litigi.