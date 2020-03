“Cose da fare in quarantena”: Romina Carrisi in topless, la figlia di Al Bano si copre il seno con le mani [FOTO]

Al Bano preoccupato per la figlia Romina Carrisi

Nell’ultima intervista realizzata per il magazine Oggi, Al Bano ha menzionato la quartogenita Romina Carrisi. Infatti, il Maestro di Cellino San Marco visto l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus è molto preoccupato per i suoi figli. Il salentino li vorrebbe tutti al suo fianco ma a causa delle distanza e dell’impossibilità dei mezzi di trasporto questo non è possibile.

Ricordiamo, infatti, che la ragazza da qualche settimana è rimasta bloccata ad Ibiza dove era in vacanza con un gruppo di amici. A testimoniarlo è lei stessa attraverso delle foto e clip sul suo account Instagram, seguito da circa 100 mila follower. E a proposito di scatti, nelle ultime ore la giovane ha avuto un’iniziativa davvero provocante.

Romina Carrisi e la foto in topless su Instagram

Attraverso il suo profilo IG, nelle ultime ore Romina Carrisi è apparsa in una veste insolita. Nello specifico la figlia di Al Bano e Romina Power si mostrata in topless all’interno del bagno della sua camera ad Ibiza. Tranne il viso, il suo corpo è completamente sparso di crema a base di fanghi per rassodare la sua pelle. Ovviamente la Carrisi copre il décolleté con entrambe le mani.

Oltre allo scatto bollente, la quartogenita della storica coppia ha scritto la seguente didascalia: “Cose da fare in quarantena”. Naturalmente la sua iniziativa ha trovato il pieno accoglimento da parte dei seguaci che in pochissimo tempo hanno lasciato migliaia di mi piace e complimenti. (Continua dopo il post)

I figli di Al Bano e Romina Power sparsi nel mondo

E se Romina Carrisi da settimane si trova bloccata nella meravigliosa Ibiza, la sorella maggiore Cristel è in Croazia, precisamente a Zagabria. La terzogenita di Al Bano e Romina Power vive lì da circa tre anni, ovvero da quando è convolata a nozze col ricco imprenditore Davor Luksic.

Con i due i loro due bambini, ossia Kai e Cassia Ylenia. Mentre il fratello Yari al momento è nella Tenuta di Cellino San Marco insieme al padre Al Bano, i fratelli più piccoli Jasmine e Bido.