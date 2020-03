Alfonso Signorini velenoso contro alcuni concorrenti del GF VIP: “Navigano sott’acqua” (VIDEO)

In queste ore, il direttore di Chi, Alfonso Signorini, ha registrato una diretta su Instagram in cui ha parlato anche dei concorrenti del GF VIP. Il presentatore non è riuscito ad esimersi dall’esprimere le sue più sincere opinioni lasciando basito il popolo dei social.

Il giornalista ha parlato a lungo di Antonella Elia e del suo carattere particolarmente esuberante. Successivamente, però, ha parlato anche di altri protagonisti che, a differenza della showgirl, sembrano navigare sott’acqua. Vediamo cosa ha detto.

Alfonso Signorini e le critiche ad alcuni concorrenti

Alfonso Signorini è stato più volte accusato di avere dei concorrenti preferiti al GF VIP. Ebbene, nel corso della diretta su IG, il conduttore ha voluto smentire queste insinuazioni dicendo di non preferire nessuno. Certo, sicuiramente è legato in modo particolare ad alcuni prtagonisti, ad ogni modo, questo non lo condiziona affatto nelle scelte e nel modo in cui si relaziona a loro. Nonostante questo, però, il giornalista no ha potuto fare a meno di scagliarsi contro alcuni vip.

Nel caso specifico, ha detto che ci sono un paio di persone che navigano sott’acqua. A queste due probabilmente, si potrebbe aggiungere anche un terzo. Il presentatore, però, ha detto di non poter fare i nomi degli individui chiamati in causa. Alla loista, però, vengono sicuramente esclusi alcuni personaggi dello spettacolo, tra questi, certamente, Antonella Elia.

Antonella Elia personaggio fondamentale al GF VIP

Tra i vari concorrenti del GF VIP, infatti, la showgirl è una persona fondamentale secondo Alfonso Signorini. La Elia è una delle poche che si espone sempre mettendoci la faccia. Su di lei, purtroppo, è difficile stabilire se ci faccia o ci sia davvero, ma sicuramente è importante che continui a rimanere in gioco. Su Sossio, invece, ha detto che è un personaggio molto genuino e simpatico, sicuramente in grado di portare una ventata di allegria nella casa.

In merito a Valeria Marini, invece, il giudizio del conduttore è stato un po’ ambiguo. A suo avviso, infatti, è una persona poco chiara e i telespettatori gradiscono le persone un po’ più spontanee e trasparenti. Forse è questo il motivo per il quale è stata fatta fuori dal televoto.