Alfonso Signorini parla della coppia composta da Clizia e Paolo: “Non so quanto potranno durare”

Il Grande Fratello Vip continua ad andare avanti nonostante l’emergenza coronavirus. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha spiegato che la scelta è dettata dalla voglia di regalare agli italiani qualche ora di svago. Una scelta coraggiosa, che ha esposto tutti a critiche ma che, numeri alla mano, è piaciuta agli italiani.

Il conduttore del reality, in collegamento con uno dei suoi giornalisti di Chi, ha risposto ad alcune domande. Tra queste ha parlato del percorso di Antonella Elia, sempre al centro delle polemiche per il suo carattere irruento ma al contempo molto generosa e capace di mettersi in gioco fino in fondo.

Spazio poi all’unica coppia nata in questa edizione del Grande Fratello Vip, quella composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due attualmente sono separati, perchè lei è a casa mentre il figlio d’arte continua il suo percorso nel reality, ma da quanto traspare da entrambe le parti c’è tanta voglia di andare avanti.

L’avventura di Paolo e Clizia al Grande Fratello Vip

Clizia Incorvaia già dai primi giorni di questa esperienza televisiva ha mostrato grande interesse nei confronti di Paolo Ciavarro.La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello perchè ha detto una frase sui pentiti di cattivo gusto ed è stata squalificata. Ora i due sono costretti a vivere la loro relazione a distanza e continuano a mandarsi messaggi nei quali sottolineano quanto sentano la mancanza l’uno dell’altra.

Le rivelazioni di Alfonso Signorini su Clizia e Paolo

Come detto in precedenza, Alfonso Signorini durante una diretta instragram sulla profilo del settimanale Chi, ha parlato della coppia composta da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Le parole del conduttore del reality sono state molto dolci.

Secondo Signorini, infatti, il sentimento tra i due è puro. Si tratta di un amore vero e autentico. Ha chiarito che non sa cosa aspettarsi e quanto tempo potranno durare perchè sono due mondi totalmente diversi. In chiusura il conduttore ha sottolineato che sono due persone che gli piacciono tanto perchè hanno una loro verità.