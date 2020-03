Cecilia Rodriguez, quarantena ad alta temperatura spogliarello in cam (VIDEO)

Cecilia Rodriguez rallegra gli animi con immagini hot

Cecilia Rodriguez cerca di tenere occupati i suoi follower impegnandosi in uno spogliarello in cam e facendo incendiare il web. Così la sua quarantena e quella di coloro che la seguono è diventata una quarantena ad alta temperatura.

Il video della web star che si spoglia sta facendo il giro del mondo in queste ore. Così come Molti personaggi famosi anche lei sta cercando di rallegrare un po’ gli animi e spezzare la routine monotona e noiosa di italiani e non, costretti a stare dentro casa.

Così come lei anche Tiziano Ferro e Laura Pausini sono stati disponibili a fare diverse dirette Instagram, tra cui una insieme. Durante questa diretta hanno cantato ed hanno anche ricordato i tempi in cui si sono conosciuti. Tempi durante i quali si stava ontani ma vicini proprio come siamo costretti a fare oggi.

L’unica differenza è che allora si era lontani in tutti i sensi perchè non c’erano i mezzi tecnologici di cui usufruiamo adesso, che accorciano qualunque distanza. Stessa cosa Emma Marrone e Fedez e tanti altri. Insomma durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus, si sta scoprendo un’Italia abbastanza unita.

Cecilia Ridriguez, la quarantena con Moser procede alla grande

Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser hanno festeggiato il trentesimo compleanno della donna in quarantena nella città di Trento, presso la loro casa. La quotidianità procede come sempre tra un lavoro e l’altro, ovviamente lavori svolti da casa oppure piccoli lavoretti di manutenzione.

Ovviamente i due possono continuare a lavorare come sempre perchè il loro più che altro è un lavoro da svolgere con il pubblico. Sono fortunati in tutti i sensi, ma è fortunato anche il pubblico che li segue.

Nonostante non si possa uscire da casa, Cecilia è riuscita a intrattenere sia gli uomini che le donne. Come ha fatto? Con un mini spogliarello al quale il pubblico di Instagram e di Tik Tok hanno assistito. Ovviamente non si è denudata del tutto ma ha messo in vista tutte le sue forme.

Commenti positivi e tanta invidia per il suo corpo

E’ riuscita a strappare parecchi sorrisi ma soprattutto tanti commenti positivi. Nel filmato l’influencer gioca con una camicia da uomo, la sposta e fa vedere il suo costume da bagno. Ovviamente bellissimo ma bellissima soprattutto lei. Con questo mini video è riuscita ad aggiudicarsi il primo posto in classifica tra le migliori influencer.