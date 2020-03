Uomini e Donne, Irene Capuano torna a parlare di Luigi Mastroianni: “Relazione tra amore e odio” (Foto)

La coppia composta da Irene Capuano e Luigi Mastroianni è stata senza ombra di dubbio una delle più amate di Uomini e Donne degli ultimi anni. La bellissima romana e il dj siciliano hanno fatto innamorare migliaia di persone.

Un rapporto che sembrava sincero, puro e inattaccabile. Purtroppo, come a volte capita, la scintilla si è spenta e i due si sono allontanati. A distanza di diverso tempo dalla fine della loro relazione, Irene Capuano è tornata a parlare, tramite i social della sua storia con Luigi Mastroianni.

La bella ex corteggiatrice ha spiegato ai suoi fan che nonostante tutto è stata una bella storia. Di certo non ha avuto l’epilogo che sperava e immaginava. Secondo diverse indiscrezioni in questo periodo Luigi Mastroianni starebbe frequentando una vecchia conoscenza di Uomini e Donne, l’ex tronista Mara Fasone. In tal senso sono state pubblicate alcune foto da fan del programma che sembrerebbero provarlo, anche se al momento non sono arrivate ancora conferme ufficiali.

La storia d’amore tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni

Fin dal suo arrivo nello studio di Uomini e Donne di Irene Capuano è stata molto amata dal pubblico, per la sua semplicità. La giovane romana ha combattuto con le unghie e con i denti per conquistare il cuore di Luigi Mastroianni, anche quando l’interesse del ragazzo sembrava essere orientato verso Valentina Galli. Irene Capuano si è fatta forza e ha affrontato a testa alte le difficoltà che le si sono presentate.

La scelta di Luigi è stata molto chiacchierata e ha sollevato anche alcune polemiche. In particolare Gianni Sperti ha dichiarato che non avrebbe mai scommesso sulla loro relazione. Per il momento tra i due sembrerebbe proceda tutto a gonfie vele. La neocoppia si è mostrata spesso felice e sorridente sui social. Per mesi si sono spostati tra Roma e la Sicilia per cercare di stare insieme il più a lungo possibile.

All’improvviso, però, i follower più attenti hanno notato l’assenza di “movimenti” social dei due. Piano piano i sospetti sono diventate certezze fino alla conferma dei diretti interessati: la storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano è finita. Come spesso accade in queste situazioni non hanno rivelato il motivo della separazione ma ora entrambi rassicurano sul fatto di essere andati avanti.

La confessione di Irene Capuano

In una delle sue consuete dirette sui social, Irene Capuano ha risposto alla domande delle sue fan. Alcune, inevitabilmente, sono state proprio su Luigi Mastroianni e in particolare sui ricordi più belli che conserva della loro storia.

Irene Capuano ha rivelato che è stata una bella relazione, tra amore e odio. Ha svelato che uno dei ricordi più belli è stato un momento nel quale sono scappati di nascosto e infine quando hanno deciso di prendere una casa tutta per loro.