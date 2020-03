Milly D’Abbraccio ho avuto una storia con Zequila GF Vip “nulla da invidiare a Siffredi”

Milly D’Abbraccio, la star del sesso e le rivelazioni intime

Milly D’Abbraccio ha rilasciato delle dichiarazioni davvero sconvolgenti che hanno a che fare con la sua vita privata e quella di Antonio Zequila. La donna ha parlato dell’uomo, attuale concorrente del Grande Fratello vip, ed ha dichiarato qualcosa che ancora nessuno aveva detto.

Antonio Zequila non ha mai tenuto nascosto di avere avuto tante storie d’amore e di sesso, ma non ha voluto fare i nomi. E’ uscito fuori, a causa di un pettegolezzo, soltanto il nome di Adriana Volpe che ad oggi continua a negare.

La conduttrice Rai afferma che con lui non è mai successo nulla in passato, nè un bacio nè altro. Ma a quanto pare uno dei due dice delle bugie e secondo molti, a mentire è proprio lei. Non si sa il motivo. Forse per la sua famiglia, forse perchè se ne vergogna. Proprio per questa storia Valeria Marini ha affermato di avere avuto dei rapporti con l’uomo e di non essersene mai vergognata o pentita.

Milly D’Abbraccio, Zequila come Siffredi

Milly D’Abbraccio la pensa come lei, anzi l’attrice a luci rosse ha raccontato molto di più. Duce che si sono conosciuti nel 1990 a Fregene durante un pranzo. Ai tempi lui era un attore giovane e bello, lei invece era già mamma del suo primo figlio che aveva 8 mesi. Tra i due è scattato qualcosa. Lui ha sfoderato il suo Charme, l’ha corteggiata e la donna alla fine ha ceduto.

Tra di loro c’è stata una bellissima storia d’amore che è durata un anno e mezzo, poi tutto è scemato. Milly ha conosciuto nell’intimità Zequila, profondamente, ed ha affermato che avrebbe potuto avere un grande successo nel campo hard. Non ha mai voluto dare inizio ad una carriera nel settore perchè dice di non volersi mettere in mostra in questo senso.

Così si chiede perché Siffredi si e non Zequila. Addirittura secondo lei l’uomo avrebbe avuto maggiore successo rispetto a Rocco. Ha tante fantasie che avrebbe messo in pratica facendosi conoscere per l’uomo affascinante e tenebroso che è.

Una rivalità che dura da tanti anni, la D’Abbraccio però non ha dubbi

Ricordiamo che tra Siffredi e Zequila c’è sempre stata tanta rivalità perché negli anni 90 erano le due icone della bellezza maschile. Rocco esercitava il suo fascino davanti alle telecamere in un modo particolare.

Mentre Antonio lo faceva in privato. Probabilmente quando Antonio Zequila scoprirà quanto la donna è arrivata a dire davanti alle telecamere si inorgoglirà tantissimo dato che ha dimostrato di tenere parecchio a quella che è la sua fama di Don Giovanni.