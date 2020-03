Grande Fratello, Paolo Ciavarro svela i retroscena della storia con Clizia:”Mi prendevo in giro da solo”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia con la loro storia d’amore nata al Grande Fratello Vip hanno appassionato milioni di persone. Nonostante attualmente siano costretti a vivere lontano, sono moltissimi quelli che attendono un abbraccio tra i due.

Una storia d’amore da favola nata tra incredulità e romanticismo. La timidezza del figlio d’arte all’inizio l’ha frenato un po’. Durante un confessionale, infatti, Paolo Ciavarro ha raccontato alcuni retroscena sull’inizio della loro relazione. Ad onor del vero il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro è stato l’ultimo a capire come realmente stessero le cose.

In questo momento difficile per l’Italia intera, Paolo pensa a quando uscirà fuori dalla casa. Non potrà riabbracciare la sua Clizia. Nel suo sfogo con Patrick Pugliese il figlio d’arte ha spiegato che di certo potranno vedersi tramite lo schermo di un computer ma che non vede l’ora di poterla riabbracciare e stringerla forte.

L’amore nato nella casa del GF Vip tra Paolo e Clizia

Sin dai primissimi giorni di permanenza nella casa Clizia Incorvaia già ha mostrato grande interesse nei confronti di Paolo Ciavarro. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. Ad onor del vero quest’ultima si era detta restia a lasciarsi andare ai sentimenti in un contesto come quello del Grande Fratello Vip. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto per viversi senza restrizioni o commenti sgradevoli. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. Da questo momento di fatto è nata la nuova coppia che si è potuta godere ogni attimo passato insieme.

A distanza di alcuni giorni Clizia, però, è stata costretta a lasciare la casa del Grande Fratello perchè ha detto una frase di cattivo gusto che le è costata la squalifica. Per il momento, quindi, i due non possono fare altro che mandarsi messaggi, con la complicità degli autori, in attesa di potersi rivedere e riabbracciare.

Le rivelazioni di Paolo Ciavarro su Clizia Incorvaia

In questi giorni di assenza di Clizia Incorvaia dalla casa del Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro ha potuto raccontare alcuni aneddoti sull’inizio della loro meravigliosa storia d’amore. Il figlio d’arte ha svelato che inizialmente non voleva crederci e che tutti avevano capito che tra di loro c’era un certo feeling tranne lui.

Ha raccontato, inoltre, che ogni qual volta veniva chiamato in confessionale arrivava puntuale la domanda su Clizia. Lui per settimane, secondo quanto ha svelato in una chiacchierata con Patrick Pugliese, si è preso in giro da solo. Fortunatamente alla fine si è lasciato andare facendo sognare milioni di italiani.