“Sono inca**ata nera”: Naike Rivelli in mutande sul water, la protesta con Ornella Muti contro Barbara D’Urso [VIDEO]

Naike Rivelli e Ornella Muti contro Barbara D’Urso

Nelle ultime ore Naike Rivelli con la complicità di Ornella Muti sono tornate a tuonare ancora una volta contro Barbara D’Urso. Attraverso un video caricato su IGTV, la 45enne ha voluto fare un appello a colei che tempo fa l’ha diffidata. A ricordarglielo è la stessa madre che l’ha bloccata dicendole che non può menzionarla.

La modella ha ricordato che tempo fa più volte è stata ospite nelle sue trasmissioni televisive, anche ben pagata, per parlare della sua vita provata ma soprattutto per cose futili. Ora, invece, la Rivelli vorrebbe che Lady Cologno facesse vedere nei suoi contenitori Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso un messaggio di un anziano uomo che si è scagliato contro Papa Francesco.

Il nuovo video direttamente dal bagno della sua casa

Ovviamente l’appello di Naike Rivelli su Instagram è stato fatto alla sua maniera. La 45enne ripresa da Ornella Muti, appare seduta sul water del suo bagno con un outfit particolare. In pratica indossa solo un paio di mutandine mentre nella parte superiore è vestita. La 45enne è abbastanza nervosa, infatti lo ha sottolineato più volte durante la realizzazione della clip.

Dopo aver menzionato Barbara D’Urso e aver fatto sapere che la madre non è mai stata un’amica di quest’ultima, ha mostrato un filmato pubblicato un paio di giorni prima. Si vede un anziano uomo che si scaglia contro il Pontefice e la Chiesa secondo lui rea di non muovere nemmeno un dito per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web alla clip della Rivelli

L’iniziativa social di Naike Rivelli ha trovato il pieno appoggio da parte dei suoi follower. Infatti gran parte di essi sono d’accordo con le parole pronunciate da quel signore, mentre hanno criticato ancora una volta il suo outfit.

Gli utenti si lamentano del fatto che i messaggi si possono dare anche da vestiti e in luoghi meno provocatori. Ma chi segue la 45enne sui social network sa perfettamente che lei è la provocazione fatta in persona.