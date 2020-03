“Abbi pietà per le mie coronarie”: Justine Mattera regala un nudo integrale, posa sexy intrappolata in un abito a rete [FOTO]

La nuova provocazione social di Justine Mattera

Come trascorrere le giornate durante la quarantena per il Coronavirus? E se alcuni personaggi dello spettacolo italiano realizzano delle dirette con i propri follower oppure fanno fitness e cucinano, Justine Mattera continua a stupire i seguaci. In che modo? Postando delle foto osè dove mette in bella evidenza il suo corpo tonico.

Una forma fisica ottenuta grazie al frutto di duri allenamenti e di un’alimentazione adeguata. La 49enne, infatti, non ha nulla da invidiare con delle ventenni e spesso questo suo pregio viene sottolineato dagli ammiratori. Nelle ultime ore la soubrette americana ma che vive nel nostro Paese da oltre vent’anni, ha postato uno scatto da urlo.

Il nudo integrale coperto da un abitino a rete

Ebbene sì, sembra proprio che il marito di Justine Mattera abbia dato di nuovo il bene stare ad una foto sensuale della moglie. Quest’ultima, infatti, nel suo account IG seguito da circa 400 mila follower ha aggiunto un’immagine che difficilmente non può attirare l’attenzione del popolo del web. Il motivo? La showgirl statunitense è appoggiata su un’ampia vetrata della sua abitazione in una posa mozzafiato.

Quello che ha stupito, però, è l’outfit scelto per lo shooting fotografico. In pratica la sosia di Marilyn Monroe indossa una vestitino se così può chiamare, a forma di rete. Sotto di esso il nulla, infatti la Mattera ci ha regalato l’ennesimo nudo integrale. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto della Mattera

Come era prevedibile l’iniziativa social di Justine Mattera ha scatenato delle reazioni contrapposte. I suoi ammiratori non hanno fatto che esaltare le forme fisiche della loro beniamina riempiendola di likes e complimenti. Ma non sono mancate nemmeno le critiche.

Infatti alcuni utenti le hanno fatto presente che è volgare postare delle foto del genere visto che è madre e soprattutto in un periodo così difficile per il nostro Paese. Ovviamente la risposta della diretta interessata non è tardata ad arrivare spegnendo con abilità le polemiche.