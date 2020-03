Francesco Facchinetti furioso, il suo sfogo “non ne posso più”

Duro lo sfogo di Francesco Facchinetti verso i vip che si lamentano della quarantena, il cantante e conduttore non ne può più e si scaglia contro di loro

Francesco Facchinetti è senza dubbio uno fra i personaggi più noti del mondo dello spettacolo, che come tutti sta vivendo anche lui la quarantena. L’isolamento è una cosa forzata, questo lo sappiamo bene, ma vedere persone che stanno bene e si lamentano è un sopruso. Ed è quello che ha pensato Facchinetti quando ad un certo punto ha trovato insopportabili le lamentele di alcuni vip.

Proprio così, sono infatti tanti i vip che stanno soffrendo perché non possono uscire e fare quello che vogliono. Per Facchinetti queste persone si dovrebbero vergognare perché abitano in ville extra-lusso e sicuramente hanno ampi spazi in cui muoversi. A differenza di tante persone che sono costrette a stare in case piccole e magari sono anche in tanti.

Francesco Facchinetti si sfoga contro i vip che si lamentano

Lo sfogo di Francesco Facchinetti è irruento e l’ex cantante e conduttore non ce l’ha fatta più ad ascoltare i lamenti di alcuni vip. Facchinetti ha postato la sua furia su Twitter con un post in cui rivela tutta la sua amarezza. L’ex cantante ha detto di non comprendere come possono lamentarsi coloro che abitano in ville a attici di lusso.

Senza dubbio si tratta di un periodo difficile per tutti, ma secondo Francesco a soffrire di più sono coloro che hanno a disposizione spazi piccoli. Il conduttore ha espresso solidarietà per coloro che sono costretti a muoversi in abitazioni non proprie comode. Per questo non ha sopportato tutte le lamentele di alcuni personaggi famosi sul fatto di stare in casa. Alcuni commenti fatti da loro non sono proprio piaciuti a Francesco e per questo li ha attaccati.

Facchinetti solidale verso la gente comune

L’ex cantante si è sempre mostrato solidale con la gente comune. Alcune settimane fa è anche intervenuto per difendere un anziano signore cinese che era stato preso di mira per via dell’allarme Coronavirus. Nel suo post su Twitter non ha quindi esitato a dirgliene quattro ai personaggi famosi, ritenendoli vuoti e senza comprensione.

Per Facchinetti dovrebbero essere invece addolorati per quante persone hanno perso i propri cari e sono costretti a stare dentro. Il produttore musicale ha anche pubblicato delle stories su Instagram in cui ha aggiunto che molte persone vivono in un monolocale. Altre invece non hanno neanche una casa, quindi i vip farebbero meglio a stare zitti!