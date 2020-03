“Non posso togliermi le scarpe perché…”: Aurora Ramazzotti costretta a svelare il suo difetto fisico

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza trascorrono la quarantena insieme

Vista la situazione che si sta vivendo nel nostro Paese, Aurora Ramazzotti e il suo storico fidanzato Goffredo Cerza stanno vivendo la quarantena vicino alla madre Michelle Hunziker. Infatti, osservando le Stories della giovane influencer,ma anche quelle della conduttrice di Striscia la Notizia è possibile vedere che condividono insieme le stesse gioie e dolori.

Ad esempio, qualche giorno fa la soubrette svizzera ha postato un video che mostra il gatto persiano della figlia mentre fugge sui tetti. Il genero è stato costretto ad arrampicarsi per recuperare il felino. E a proposito di Aurora, quest’ultima di recente ha confessato di aver abbandonato almeno per il momento il mondo dello spettacolo per tornare a studiare. Una scelta che ha fatto molto felice il padre Eros.

Il difetto fisico della figlia di Michelle Hunziker

Parlando di Aurora Ramazzotti e il suo percorso all’interno del mondo dello spettacolo, tempo fa ha rinunciato a partecipare all’Isola dei Famosi. Per quale motivo? A svelarlo era stata lei stessa nel corso di un’intervista. La ragione è legata ad un suo difetto fisico che la mette in forte imbarazzo e che le impedirebbe di essere una concorrente nel reality show targato Magnolia.

In poche parole si tratta dell’alluce valgo che la fidanzata di Goffredo Cerza avrebbe ereditato dalla madre Michelle Hunziker. “L’unica cosa che ho preso da mia madre è l’alluce valgo per questo non posso togliermi le scarpe”, aveva confessato ad un noto portale web.

I progetti futuri di Aurora Ramazzotti

Da anni Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzato con Goffredo Cerza, un ragazzo italiano che vive a Londra. Ma a causa dell’emergenza Coronavirus al momento il ragazzo si trova nella stessa abitazione della speaker radiofonica. Nella stessa intervista la figlia di Michelle Hunziker aveva confessato di avere tanti progetti in cantiere.

La ragazza frequenta un’accademia di arte e musica e le sue giornate sono abbastanza piene. “Puoi essere raccomandato quanto vuoi, ma se non vali niente non vai avanti. Io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così”, aveva detto la Ramazzotti mandando al mittente tutte le accuse che in questi anni le hanno rivolto i leoni da tastiera.