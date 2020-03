Adriana Volpe, c’è il Coronavirus dietro la sua uscita dalla casa del GF VIP

I telespettatori di Mediaset Extra hanno potuto assistere, ieri pomeriggio, all’uscita in fretta e furia di Adriana Volpe dalla casa del Grande Fratello VIP. Una decisione tanto veloce quanto inaspettata che ha gettato nello sconforto gli inquilini di Cinecittà e creato preoccupazione anche fuori dalla casa. Tutti si sono chiesti perché la Volpe stesse lasciando il programma così.

Se, nelle prime ore, vigeva lo sconcerto, in seguito si è saputo che a causare l’uscita dalla casa è stata la notizia di un aggravamento nelle condizioni di salute di un familiare. Ed alla base di tutto ci sarebbe proprio la pandemia da Coronavirus.

Adriana Volpe, un’uscita ricca di dolore

In base alle indiscrezioni trapelate in queste ultime ore, pare che Adriana Volpe sapesse già da alcuni giorni che un suo familiare era risultato positivo al Covid-19. Basti ricordare il momento stesso in cui alla conduttrice era stata data la possibilità di comunicare con la propria famiglia dall’interno della casa. In quel momento tutti avevano parlato di possibili gravi motivi connessi alla diffusione del Coronavirus ma non vi erano mai state conferme.

ieri, poi, sembrava una giornata come tutte le altre. Poco prima di essere chiamata in confessionale, Adriana Volpe si allenava insieme ad Antonella Elia e nulla faceva presagire ciò che da lì a poco sarebbe avvenuto. L’uscita dalla casa è avvenuta molto velocemente, quasi non si è avuto il tempo di rendersene conto.

Uscita dal confessionale, in lacrime, la conduttrice si è diretta in giardino (dove tutti ascoltavano il flash mob romano). Si è, quindi, fermata dinnanzi al cartello “Andrà tutto bene” realizzato dai concorrenti stessi e ha comunicato la sua scelta. “Sicuramente andrà tutto bene, perché andrà tutto bene, ma io volevo salutare uno ad uno perché io devo veramente uscire adesso.”

Le gravi condizioni di un parente

A costringere Adriana Volpe ad uscire dalla casa è stata la notizia che il suo familiare, che già sapeva essere ammalato, si è aggravato necessitando del ricovero in terapia intensiva.

È comprensibile, a questo punto, perché la donna abbia deciso in fretta e furia di tornare dalla famiglia per supportarla in tutti i modi. Ulteriori chiarimenti arriveranno sicuramente durante la prossima puntata del GF VIP dove si spera le notizie saranno buone.