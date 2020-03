‘Anche quello ti sei fatta?’: Jasmine Carrisi umiliata in pubblico, gravi accuse alla figlia di Al Bano (FOTO)

Jasmine Carrisi ancora una volta è al centro di polemiche. La figlia di Al Bano a causa dell’emergenza Coronavirus è costretta a restare in casa e trascorre il proprio tempo sui social. La diciassettenne biondina regala dirette, scatti e video ai suoi seguaci che però non sempre l’apprezzano.

Pochi istanti fa, qualcuno l’ha criticata per il suo abbigliamento mentre un altro utente ha notato un dettaglio sulla sua pancia. Vediamo insieme cosa è successo.

Jasmine Carrisi nel mirino degli haters

Jasmine Carrisi pochi istanti fa ha si è lasciata andare ad alcuni scatti all’interno della sua abitazione. La tenuta di Al Bano a Cellino San Marco è circondata di verde e spesso lei e sua mamma amano passeggiare tra gli uliveti. E proprio all’interno della villa, che la giovane si lascia andare a numerosi selfie. Quello di pochi minuti fa però ha sorpreso tutti.

Con addosso un jeans e un top nero alto alla pancia, Jasmine Carrisi ha fatto preoccupare i suoi fan. Nel dettaglio come si vede nella foto la diciassettenne non sembra avere l’ombelico. Un utente, infatti, senza giri di parole le ha chiesto come mai non lo avesse e un altro ha subito affermato che molto probabilmente si è rifatta anche la pancia. (Continua dopo il post)

La figlia di Albano stanca dei continui attacchi

Non è la prima volta che Jasmine Carrisi viene accusata di aver esagerato con la chirurgia. In tanti, pensano che la giovane si sia ritoccata le labbra e gli zigomi per somigliare alla madre. Loredana Lecciso e sua figlia sono molto simili ma di certo non è per via dei trattamenti estetici. Intanto, i leoni da tastiera, non si fermano e lo confermano l’ennesime cattiverie nei suoi confronti. E’ mai possibile che una ragazza di 17 anni abbia ceduto già ad un’addominoplastica? Sicuramente no.

Jasmine Carrisi almeno fino ad ora non ha risposto all’utente ma poche settimane fa, ha sbottato completamente, dichiarando di essere stanca e amareggiata per ciò che viene detto sul suo conto.