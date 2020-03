Coronavirus, perché scatta la corsa ai supermercati per fare scorte di carta igienica? Ecco la spiegazione

Perché si fa scorta di carta igienica durante la pandemia di Coronavirus?

Da quando è scoppiata l’epidemia del Coronavirus, in televisione e sul web abbiamo visto che prima in Cina, poi in Italia e ora anche Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna c’è stata una corsa ai supermercati per fare scorta di carta igienica. Ma per quale ragione?

Addirittura nelle ultime ore sono rimaste impresse le immagini che mostrano dei cittadini americani che si picchiano per accaparrarsi il prodotto elencato. C’è da dire anche, però, che in queste settimane di pandemia si sono comprati anche grandi quantità di altri prodotti alimentari e di igiene personale. Ma quello che va a ruba è la carta igienica.

La spiegazione dell’economista Justin Wolfers

Di recente, un’economista dell’Università del Michigan, ovvero Justin Wolfers, ha dato una sua spiegazione molto chiara ed esaustiva sul suo account Twitter. Stando all’esperto gran parte dei cittadini si precipitano nei supermercati ad acquistare la carta igienica, non perché si pensa che la società stia per implodere, ma perché si ha paura che gli altri temano che la società stia per implodere.

In poche parole è un effetto domino. La gente, ance se non è preoccupata per l’emergenza Coronavirus, si preoccupa che tutti gli altri lo siano, pensando nella propria testa che questi faranno scorte di carta igienica. Quindi, con il timore di rimanerne senza, svolgi la stessa azione degli altri.

E’ solo un fattore psicologico

Quindi, stando a quello che dicono gli esperti in materia, il problema è che in tempi di panico come quello che stiamo vivendo adesso per il Coronavirus, tutti hanno paura che venga a mancare la carta igienica e iniziano a fare scorte, cosa che conduce inevitabilmente alla scarsità del prodotto in questione.

Addirittura negli Stati Uniti, è spuntato un altro problema ancora più grave. Infatti, i cittadini americani per cercare di non rimanere senza carta igienica usano anche alternative molto singolari. Queste azioni, però, possono finire per intasare i tubi di scarico provocando non pochi grattacapi al sistema fognario del Paese.