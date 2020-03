Gemma Galgani, messaggio su Instagram “Prendiamolo come…”

L’emergenza Coronavirus che sta attanagliando il mondo intero ha portato tantissimi cambiamenti nel palinsesto televisivo. Anche Uomini e Donne ha subìto un arresto e risulta, attualmente, sospeso in attesa che tutto passi.

Proprio per questo stop forzato, Gemma Galgani è costretta in quarantena a rimanere lontana dal pubblico che tanto ama ma al quale continua a pensare anche dalla quarantena. Nelle ultime ore, in particolare, è arrivato un messaggio su Instagram.

Gemma Galgani, la quarantena lontana dal pubblico

Gemma Galgani è tra le dame più conosciute del Trono Over di Uomini e Donne. Sono 10 anni che la donna torinese fa parte del parterre femminile con momenti di gioia e momenti bui. Quello che tutta Italia sta vivendo in questo momento, è chiaro a tutti, è un momento molto difficile. Un momento che finirà se tutti rispettano le norme che il Governo ci ha imposto.

Il messaggio di Gemma Galgani è molto emozionante e, d’altro canto la donna non è nuova a messaggi strappalacrime sui social. “Siamo tutti coinvolti in un periodo difficile” esordisce “ma prendiamolo come un’opportunità, alla ricerca di quel lato positivo che c’è in tutte le cose”.

Poi prosegue “Approfittiamo del tempo a disposizione per le cose tralasciate da tempo, per migliorare noi stessi, per renderci utili come possiamo, anche solo con una parola di conforto a quelle persone che sono sole”. Ed in effetti, a ben guardare, questo è un messaggio importante dal momento che in questo periodo sono tantissime le persone accanto a noi che sono completamente sole.

Una vittoria collettiva e personale

Il messaggio di Gemma Galgani al pubblico termina con un invito che, in un certo senso, rappresenta anche una speranza. “Saperci fermare adesso, come ci viene chiesto, non è una sconfitta ma l’unico modo che ci porterà alla vittoria collettiva e personale”.

Ciò che la Galgani, con questo testo, ha voluto dire è abbastanza chiaro. Un comportamento responsabile di tutti, in questo momento, è un sacrificio che ci porterà ad una vittoria tanto personale quanto collettiva. Sarà personale perché riguarderà ognuno di noi e collettiva perché ne usciremo tutti insieme e ci riapproprieremo delle nostre vite.