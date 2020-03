Amici 19: la produzione aveva censurato l’omofobia di Valentin, ecco che cosa era successo a gennaio

Il terzo filmato diffuso nel web su Valentin era stato mandato in onda a gennaio, ma censurato in alcune parti. Ecco com’è andata

Amici 19: ecco come la produzione aveva censurato le offese omofobe di Valentin

Qualche ora fa è spuntato sul web un terzo video su Valentin. Il ballerino, appena eliminato da Amici 19 per la sua volontà di lasciare il programma e cacciato immediatamente dalla conduttrice, è bersagliato da giorni. Alcune testate giornalistiche, in particolare Dagospia e FanPage, hanno diffuso tre video in cui si vede l’atteggiamento arrogante e spocchioso di Valentin nella scuola.

Il terzo video, in particolare, mostra un litigio avvenuto nella pausa pranzo in sala relax tra Valentin e Javier. Il ballerino di latino americano si era rifiutato di fare vogueing perché secondo lui erano “passi da gay”.

Infatti, l’ha detto più volte anche ad Javier: “sembri un gay quando balli”, “anzi, non solo quando balli, sembri gay anche quando parli”. Poi ancora: “che problemi mentali hai?”, “non mi importa se ci sono le telecamere”, appena prima di minacciarlo fisicamente.

Ebbene, i più attenti hanno sicuramente notato che quel video era stato trasmesso nel daytime, al contrario degli altri due. Tuttavia, non nella sua forma completa. Infatti, nella puntata dell’8 gennaio era stato trasmesso il litigio, ma nella sua parte finale, quando i due ballerini si stavano insultando a vicenda e dicendo che non aveva senso quello che diceva l’altro.

Quindi, la produzione ha voluto censurare la parte in cui Valentin appariva come violento e omofobo. Non solo, ma poi nella puntata del sabato dell’11 gennaio, Valentin voleva parlare di quel filmato ma Maria l’ha interrotto per andare avanti con la trasmissione. In tanti si chiedono: ma la conduttrice era a conoscenza di quel video? Come mai non sono mai stati mandati in onda quegli episodi nei vari daytime e adesso compaiono continuamente nel web?

Le critiche del web

Non si può non tenere in considerazione l’opinione generale che sta emergendo dal web e dai social in questi giorni. Molti trovano che Valentin, così come Javier e Nicolai, non abbia avuto un comportamento corretto nel programma dall’inizio.

Tuttavia, in moltissimi hanno attaccato Maria De Filippi e la produzione di Amici 19. Solamente la produzione poteva distribuire quei video e perché farlo adesso che Valentin è stato eliminato?

Perché accanirsi in quel modo su un ragazzo ventenne che non fa più parte del talent? Che cosa c’è dietro? Sui social gli utenti si stanno dividendo tra ironia e rabbia nei confronti del programma.