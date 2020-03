Il Segreto anticipazioni dal 23 al 28 marzo: Fernando non è morto

Appuntamento a lunedì con le trame della soap Il Segreto, come sempre su Canale 5. Cosa succederà nelle puntate settimanali? Colpo di scena per i telespettatori, visto che scopriremo che Fernando Mesia non è affatto morto.

Il Segreto anticipazioni: Fernando torna al paese

Nelle puntate settimanali della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, il paese sarà in lutto per la morte di Meliton. La lettera F scritta sul masso accanto al corpo del militare non è di Francisca, come si scoprirà in seguito. Stando agli spoiler de Il Segreto, Fernando Mesia ricomparirà all’improvviso a Puente Viejo e con intenzioni bellicose.

Purtroppo, Maria si recherà al collegio di Avila, ma avrà una drammatica sorpresa. I suoi figli sono spariti. La Castaneda comunicherà a Raimundo e a Francisca che Esperanza e Beltran sono stati rapiti. Maria capirà subito che il responsabile è Fernando e temerà il peggio.

Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Fernando non si fermerà. Dopo aver nascosto i figli della ex moglie in un posto isolato, rapirà Marcela e Matias e li legherà ad un albero in mezzo al bosco, intenzionato a rapire la povera Camelia. Paco però interverrà in tempo, strappando dalle braccia del Mesia la bimba. A quel punto, Fernando lo ucciderà e Marcela vedrà il padre morire sotto i suoi occhi.

Marina vuole lasciare il paese

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni de Il Segreto, Marina penserà alla sua situazione con Berengario e non vorrà metterlo in difficoltà, visti i tanti pettegolezzi sul loro conto. La donna prenderà così la sofferta decisione di lasciare il paese.

Don Anselmo, vedendo la sofferenza di Don Berengario, gli consiglierà di fare chiarezza e di lasciare la veste ecclesiastica se è davvero innamorato di Marina. Raimundo invece indagherà sul conto di Garcia Morales, mentre a Puente Viejo i paesani si stringeranno a Marcela durante i funerali di suo padre Paco.

Gli spoiler de Il Segreto raccontano che Don Berengario rifletterà a lungo dopo le parole di Don Anselmo e finalmente prenderà una decisione riguardo il suo futuro con Marina. Ci sarà anche una bella notizia per i fan della soap opera, visto che Emilia e Alfonso faranno ritorno Puente Viejo con l’intenzione di riabbracciare Maria e Matias, senza sapere che pericolo stanno correndo i loro cari.

Infine, vedremo Berengario arrivare ad una scelta drastica. Il religioso la raggiungerà alla fermata del pullman e si dichiarerà a lei, iniziando di fatto una storia d’amore.