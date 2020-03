Amici 19, Nicolai ammette: ‘Colpa mia’, poi attacca tutti di nuovo

Nicolai ha fatto un’insolita confessione durante una lezione di danza, poi ha attaccato gli altri concorrenti sul comportamento tenuto in casetta

Amici 19, Nicolai ammette: ‘Colpa mia’, ma poi attacca tutti di nuovo

Durante le prove per le nuove coreografie del Serale, Nicolai si ferma spesso per riprendere fiato o per fare una pausa tra una lezione ed un’altra. Proprio in quei momenti il ballerino ucraino scambia qualche parola con gli assistenti. In uno degli ultimi daytime ha fatto un’insolita confessione.

Prima ha raccontato la sua infanzia e adolescenza difficili. Passava le giornate sulla strada e ad un certo punto ha dovuto abbandonare la danza. Nicolai è stato costretto a lavorare e quindi è rimasto indietro con lo studio.

Quando ha ripreso, però, ce l’ha messa tutta per diventare eccellente nella danza classica. Anche adesso che sta affrontando questa nuova esperienza ha ammesso che “a volte sbaglia”. Il motivo? Perché tecnicamente non è costante, non si sforza molto perché sa di essere bravo. Invece, deve dare di più quando si trova sul palco.

Dopo questo discorso, però, ha attaccato di nuovo i suoi coinquilini, che non sono più tali visto che lui ha chiesto alla produzione di vivere da solo in una delle due casette comunicanti. Ha detto che in casetta hanno un comportamento irrispettoso con il cibo, “lasciano tutto lì, non mettono mai a posto, non puliscono”, mentre lui non è fatto così, “lui porta rispetto”, “ha cura delle sue cose”.

Gli attacchi dal web

Nonostante qualche momento tranquillo in cui Nicolai si racconta, si commuove e partecipa a momenti di unione e di condivisione, per la maggior parte del tempo il ballerino ha comportamenti che hanno scatenato i social.

Decine di migliaia di utenti non fanno che ripetere nelle pagine ufficiali della trasmissione che Nicolai è un raccomandato, che ancora oggi non si capisce perché è entrato nella scuola, perché nessun professore gli ha fatto lezione, perché non viene mai rimproverato nonostante comportamenti molto irrispettosi. Anche il pubblico in studio (prima che venisse eliminato per la situazione del coronavirus) non faceva altro che fischiare o stare in silenzio quando era il suo momento.

La giuria esterna, invece, sembra apprezzare molto Nicolai. In queste prime puntate del Serale Vanessa Incontrada, Gabry Ponte, Loredana Bertè l’hanno riempito di complimenti e hanno sempre votato a suo favore. Ogni volta, Nicolai riesce ad accedere quasi immediatamente alla puntata successiva. Sarà lui, alla fine, il vincitore della categoria ballo? O, come dice lui, riuscirà a vincere anche il programma?