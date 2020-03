Un posto al sole, anticipazioni 23 marzo 2020: torna Otello e genera scompiglio

Terminato il weekend, torna nuovamente in televisione l’attesissimo appuntamento con Un posto al sole. Le anticipazioni inerenti la puntata di lunedì 23 marzo sono ricche di colpi di scena. L’attenzione ruoterà attorno alla famiglia di Viola e Eugenio.

Il lavoro di quest’ultimo rischierà ancora una volta di mettere a rischio la moglie e il figlio Antonio. Il magistrato Nicotera si vedrà costretto a fare un gesto inaspettato. Si tornerà a parlare degli ormai ex coniugi Serena e Filippo ma l’appuntamento più atteso è il clamoroso ritorno di Otello.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 23 marzo

Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda su Rai 3 lunedì 23 marzo ne vedremo delle belle. Eugenio si ritroverà a rivolgersi a Raffaele per chiedergli un po’ di supporto per affrontare la scottante situazione. Ma la situazione a dir poco promettente rischierà di implodere da un momento all’altra causando danni irreparabili.

Viola scoprirà quello che suo marito le sta nascondendo da giorni e dapprima si infurierà ma poi deciderà di stare accanto a Eugenio nella buona e nella cattiva sorte. Serena e Filippo saranno di nuovo sul piede di guerra. Tutto avrà inizio quando Giulia proporrà un nome per la babysitter della piccola Irene.

I due ex coniugi si ritroveranno a battibeccare animatamente al fine di prendere una decisione. Nel frattempo, i condomini di Palazzo Palladini si ritroveranno a vivere delle giornate estremamente caotiche per via di un ritorno inaspettato. Otello, infatti, tornerà nella celebre struttura, senza la moglie Teresa. Il suo arrivo genererà molto scompiglio, infatti, il pensionato si scontrerà con Renato e Guido. Chi riuscirà ad avere la meglio?

Un posto al sole spoiler: le schermaglie di Otello

Prossimamente a Un posto al sole saranno affrontate altre tematiche. Marina informerà Fabrizio della nuova pista scovata e che presto l’uomo potrebbe tornare in libertà. Otello porterà avanti la sua lotta condita di schermaglie e litigi con Guido e Renato.

Filippo uscirà ancora con Cristiana e tra i due sembrerà esserci qualcosa di più. Infine, la piccola Bianca conoscerà un nuovo amico ma la nonno si rifiuterà di accoglierlo tra le mura di casa sua.