Al Bano stupisce Romina Power: dedicata inaspettata alla ex moglie (FOTO)

Ancora una volta parliamo del famoso triangolo amoroso Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso. Dopo il posto della show girl salentina di pochi giorni fa dove si è mostrata abbracciata e felice con il maestro ecco che è arrivata la risposta della cantante italoamericana. Sembra proprio che le due donne continuano a contendersi il loro amore e si lanciano frecciatine.

Pochi istanti fa, Romina Power ha pubblicato uno scatto che non lascia dubbi. Infatti con un immagine ha messo in chiaro ancora una volta di essere lei la prescelta e di non avere rivali in amore.

Al Bano stupisce Romina Power

Al Bano e Romina Power dopo la partecipazione insieme a Sanremo sono ospiti fissi id Maria De Filippi al serale di Amici. Tra poche ore la coppia sarà di nuovo in onda su Canale 5 per la penultima puntata del talent. I due sono apparsi molto uniti e con le loro battutine lasciano sempre una speranza ai fan, che vorrebbero rivederli insieme.

Pochi istanti fa, però a dare una conferma in più ai propri seguaci è stata la stessa Power con uno scatto che non lascia dubbi. La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di una bottiglia di vino rosè. Nulla di particolare se il vino scelto dalla donna non sarebbe prodotto dalle cantine di Albano Carrisi e non avesse il suo stesso nome. (Continua dopo il post)

Nessun ritorno di fiamma per la coppia

Ovviamente l’immagine ha reso felici i fan della storica coppia. In tanti hanno suggerito a Romina Power che Al Bano è ancora innamorato di lei e con questo gesto lo ha dimostrato. C’è da dire, però, che il maestro ha di recente dichiarato di essere single e di provare per le sue ex solo un profondo affetto.

Ora è innamorato, ma della vita e dei suoi figli. E a proposito di quest’ultimi, in una recente intervista ha spiegato quanto sia in pensiero per loro dato che non vivono tutti in Italia. L’emergenza coronavirus lo sta preoccupando moltissimo e spera tanto che questo brutto periodo passi in fretta.