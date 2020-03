Andrea Denver disperato per l’uscita di Adriana Volpe dal GF VIP: “Spero solo che…”

A seguito dell’uscita di Adriana Volpe dalla casa del GF VIP, molti concorrenti hanno manifestato il loro stato d’animo in merito alla questione, specie Andrea Denver. Tra i due, infatti, si era creato un ottimo rapporto, che alcuni avevano osato definire addirittura un flirt.

L’uscita della donna, quindi, ha destabilizzato molto il modello che, infatti, si è lasciato andare a parecchi sfoghi nella casa. Il ragazzo, inoltre, non è riuscito a trattenere le lacrime e i suoi compagni d’avventura hanno dovuto consolarlo.

Lo sfogo di Andrea Denver dopo l’uscita di Adriana

Andrea Denver è rimasto molto male dell’uscita di Adriana Volpe. Il protagonista ha detto di essere profondamente in pena ed in ansia per quanto accaduto alla donna e si augura che riesca a superare al meglio il grave problema familiare subito. L’affetto che Denver nutre per l’ex coinquilina è davvero fortissimo, sta di fatto che ha detto di augurarsi di poterla riabbracciare almeno per un’altra volta.

Parole davvero forti e colme di sentimento quelle del giovane rampollo. Nel bel mezzo di una conversazione con Paola, Sara e Sossio, Andrea ha, però, cercato di farsi forza dicendo che bisogna necessariamente essere positivi. Si tratta di un momento estremamente difficile per tutti e bisogna tenere duro più che mai. Anche la Di Benedetto, dal canto suo, è sembrata molto rammaricata per non essere stata vicino alla sua amica come avrebbe voluto.

I commenti degli altri concorrenti sulla Volpe

Anche Paolo e Fernanda si sono lasciati andare ad una chiacchierata sulla questione ed entrambi hanno palesato una forte insicurezza e paura per quanto stia accadendo al di fuori. Insomma, tutti sembrano essere estremamente rammaricati per Adriana Volpe, ma il più afflitto è sicuramente Andrea Denver. Nelle ultime ore, inoltre, è trapelata una novità in merito all’uscita della conduttrice.

Fino a ieri, si sapeva che i motivi che hanno spinto la Volpe ad uscire dal gioco non fossero legati al Coronavirus. In queste ore, invece, è emersa un’altra versione. A quanto pare, un parente della donna pare sia risultato positivo al virus e si sia aggravato. Questo, quindi, sembrerebbe confermare il contenuto della conversazione censurata avuta tra Patrick e Adriana.