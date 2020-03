Fernanda Lessa, ecco il rutto dedicato ad Antonella Elia (Video)

Durante una semplice chiacchierata in camera con Teresanna e Licia, Fernanda Lessa si è lasciata andare ad un rutto che ha creato un po’ di imbarazzo nelle amiche.

Imbarazzo che, però, pare non aver provato la modella argentina che, anzi, ha dedicato ad una concorrente, in particolare, questo rutto. La persona in questione è Antonella Elia a cui Fernanda Lessa risponderebbe, per l’appunto, con un sonoro rutto.

Fernanda Lessa, la rutto-dedica

Si potrebbe definire una vera e propria dedica il rutto a cui Fernanda Lessa si è lasciata andare nella casa del grande Fratello VIP. Un’emissione sonora del tutto inaspettata alla quale Licia ha reagito ridendo. L’altra ragazza che si trovava in camera con la Lessa, Teresanna Pugliese, ha sgranato gli occhi. Non poteva credere alle sue orecchie dal momento che non si aspettava un rumore simile fatto con tanta disinvoltura.

Il rutto è nato un po’ per caso e non è stato, di certo, cercato da Fernanda Lessa. In camera, però, si parlava di Antonella Elia e di tutte le discussioni che, forse un po’ troppo spesso, intavola con tutti gli inquilini della casa. Una volta fatto il rutto, la Lessa si giustifica “Io le rispondo così, ok?”. Una cosa è certa: Antonella Elia non sarebbe affatto felice di vedere come le tre ragazze scherzano su di lei.

Le reazioni di Licia e Teresanna

In camera con Fernanda Lessa, lo abbiamo anticipato, si trovavano Licia Nunez e Teresanna Pugliese. La prima è, attualmente, la nemica principale di Antonella Elia all’interno della casa. Ricordiamo, infatti, la lite tra le due donne che si è protratta persino durante la diretta di mercoledì sera.

Proprio per questo, la ragazza ha riso al rutto della Lessa, specie quando è venuta fuori la dedica all’Elia. Non ha risparmiato, però, una battuta “Sei squallida. Posso dirlo? Sei squallida..”.

Teresanna, invece, non ha commentato ma ha semplicemente mostrato un’aria sorpresa per quanto udito. Ci sarebbe da vedere cosa ne penserebbe la diretta interessata, la Elia. Chissà che la scena non le venga mostrato in diretta durante la prossima puntata.