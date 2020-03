“Mi ha pugnalato alle spalle, tradendomi…”: Gianni Sperti vuota il sacco. Nuova frecciatina alla Barale?

Anche Gianni Speri ha deciso di scrivere un libro. L’opinionista di Uomini e Donne, molto conosciuto ed apprezzato per la sua lealtà all’interno del programma, ha deciso di confessare alcuni sui lati più intimi della sua vita privata.

Nella biografia, ha parlato di amori, delusioni e di quando ha conosciuto Maria De Filippi. Intervistato dal Magazine Uomini e Donne, però, ha rivelato un dettaglio mai raccontato prima riferendosi ad un rapporto finito in malo modo.

Gianni Sperti racconta di aver ricevuto una grande delusione

Nella vita di Gianni Sperti ci sono state tante vicende, sia belle che brutte, che lo hanno portato ad essere quello che è oggi. Oltre ai lutti legate a persone a lui care ci sono state anche tante delusioni da parte di amici. Ovviamente non sono mancati nemmeno i bei momenti legati soprattutto alla sua famiglia. Cresciuto con amore, educazione e rispetto, l’opinionista di Uomini e Donne ha trascorso una splendida infanzia nella cittadina di Pulsano.

Gianni Sperti, però, ha voluto raccontare per la prima volta una grossa delusione ricevuta. Uno tra i momenti più difficili che ha dovuto superare è stato quando ha creduto di avere accanto una persona che pensava fosse amica.

Con il tempo, ha scoperto che è stato tradito e che in realtà l’aveva pugnalata alla spalle. Stando alle sue parole, sarebbe stato preso in giro non solo alla fine, ma dal primo giorno, senza che se ne accorgesse. Tali parole hanno subito pensare alla ex Paola Barale, dato che ancora oggi nessuno ha ancora capito il motivo del loro addio.

Nessun rancore per Paola Barale

L’opinionista di Uomini e donne e Paola Barale si sono conosciuti a Buona Domenica. Purtroppo il loro matrimonio non è durato molto e dopo la separazione non si sono più parlati. Di recente alla show girl le è stato chiesto in diretta di raccontare qualche dettaglio in più su Gianni Sperti ma ha preferito cambiare argomento.

Questo lascia intendere che ancora oggi tra i due potrebbe esserci qualche piccolo rancore anche se lo stesso Gianni ha dichiarato di avere tanti bei ricordi.