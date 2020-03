Amici 2020, Valentin è accusato di omofobia e bullismo

Valentin è accusato di omofobia

Valentin Alexandru Dumitru è al centro delle polemiche per essere andato via, di sua spontanea volontà, dal programma Amici 2020. I telespettatori sono rimasti spiazzati quando hai assistito alla reazione di Maria De Filippi. Non si è trattenuta nell’esprimere un suo parere sull’atteggiamento che lui ha assunto nella sala prove.

Infatti si riferiva alle continue e inopportune variazioni alle coreografiche della maestra Natalia Titova. Tutti stanno sostenendo sui social Valentin, quindi la produzione del talent show ha deciso di rendere pubblici dei video che giustificano la reazione della conduttrice. In uno di questi il ragazzo è stato ripreso per delle affermazioni gravi rivolte al compagno Javier.

‘Io non sono gay, mi rifiuto di fare quel ballo’

Valentin è stato accusato di omofobia dal gruppo di allievi. In pratica si è rifiutato di imparare una coreografia perché doveva assumere degli atteggiamenti femminili. A differenza sua Javier si è impegnato, ottenendo degli ottimi risultati. Nella saletta ha detto a Valentin che non doveva andare via dalla lezione, in quanto deve essere versatile in ogni stile di danza.

Il ballerino non ne ha voluto sapere, dicendo che lui non è omosessuale. La discussione tra i due ha avuto un proseguo a tavola. Valentin ha provocato l’altro definendolo gay per i suoi lineamenti delicati. A quel punto il diretto interessato ha cambiato stanza per evitare il peggio mentre Talisa ha preso le sue difese. Ha invitato Valentin a moderarsi, dal momento che si è comportato come un bullo.

Lui l’ha mandata a quel paese incurante della presenza dei compagni e delle telecamere. Gli utenti social stanno cambiando idea sul suo conto, ma molti si chiedono perché non abbiano detto nulla a riguardo a tempo debito. Per questo motivo si potrebbe pensare che è un modo per salvaguardare il programma.

Discussione con Francesca

Spunta un altro video in cui Valentin riprende Francesca Tocca mentre stanno ripetendo una coreografia. Non c’era sintonia fra loro, così ha preferito gettare la spugna. Nonostante la donna gli avesse chiesto di riprovare, lui non ha cambiato idea e l’ha lasciata sola nella sala prove. Questo potrebbe smentire il gossip che li vede protagonisti di un flirt ai danni del marito di lei. E’ risaputo che il giovane ha dei modi di fare discutibili, però perché non si sono presi subito dei provvedimenti?