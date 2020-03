Oroscopo Paolo Fox 21 marzo 2020: Ariete tranquillo, Scorpione davanti a un bivio

L’oroscopo di Paolo Fox del 21 marzo 2020 è pronto a rivelare il probabile andamento della giornata d’inizio weekend. I nativi dell’Ariete ritrovano la tanta agognata tranquillità. Le persone del Cancro devono scrollarsi di dosso lo stress. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 21 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Questo fine settimana ritroverete un po’ di quella tranquillità persa tra lunedì e mercoledì. Questo periodo dii restrizione non è favorevole coloro che vogliono fare sempre ciò che desiderano.

Toro – Per andare avanti avete bisogno sempre di un piccolo incentivo. Anche se le carezze e le rassicurazioni sono di grande aiuto, avete bisogno di fare qualcosa in più, magari organizzare un nuovo progetto. È giunto il momento di fare programmi anche in amore.

Gemelli – Siete molto tesi perché tra fine mese e inizio aprile prenderete delle decisioni molto importanti. Già dal giorno 22 marzo Saturno transiterà in un altro segno e anche voi cambierete rotta.

Previsioni di sabato 21 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Gli eventi di questi giorni complicano tutto, ma dovete cercare di rilassarvi. I rapporti di lavoro portano ancora più stress a causa del fermo a cui tutti noi siamo obbligati. Potreste approfittare di questo periodo per riflettere su quelle cose utili per il vostro futuro.

Leone – In questo periodo, dal punto di vista sentimentale c’è qualche attrito in più. Nonostante tutto, sarebbe importante recuperare un po’ di relazione sociale. Se in amore ci sono tensioni, bisogna stare attenti a non buttare tutto all’aria.

Vergine – Anche se questo è un periodo difficile per tutti, è anche utile per iniziare a realizzare qualcosa di nuovo. Per voi è molto importante essere considerati nel lavoro e avere un ruolo sociale. In un periodo così complicato bisogna guardare al futuro con ottimismo.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È dall’inizio della settimana che siete indecisi. I problemi del momento sono tanti, ma voi dovete risolvere anche i problemi nati nel mese di gennaio. C’è qualche dubbio da risolvere nei rapporti interpersonali e anche nelle questioni pratiche. Non vi sentite soddisfatti.

Scorpione – In questo momento vi trovate davanti a un bivio. Da fine aprile alcune situazioni andranno chiuse. Vi trovate a un bivio della vostra vita e non sapete quale strada percorrere. Per avere qualche buona novità bisogna guardare lontano. In amore ci sono ancora molte tensioni.

Sagittario – A causa di questo periodo un po’ particolare, una certa occasione è sfumata o solo ritardata. Sicuramente nel mese di aprile avrete un bel Saturno. Già dalla fine di marzo potreste iniziare mettere in cantiere un nuovo progetto.

L’oroscopo di Paolo Fox del 21 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questi giorni siete molto pensierosi ma, per fortuna, avete una marcia in più. Grazie all’isolamento e alla meditazione riuscite a studiare i progetti per il vostro futuro. Anche se il presente sembra bloccato, bisogna parlare del futuro.

Acquario – Avete molta agitazione addosso. Dovete fare molta attenzione, anche se tutto dipende dal tipo di relazione che state vivendo. Tutto ciò che avete sopportato fino ad adesso, ora potreste non sopportarlo più. Saturno è quasi arrivato nel segno e vi impone cambiamenti radicali.

Pesci – Avete bisogno di tenerezze, anche nei momenti difficili. Se non c’è questa tenerezza potreste pensare che forse è meglio stare da soli che essere male accompagnati. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non scartare a priori i segnali di amicizia e nuove emozioni.