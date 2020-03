Jacopo Ottonello eliminato da Amici 2020, le lacrime di Maria De Filippi (Video)

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi. Dopo il rinvio della seconda fase che, se tutto andrà al meglio, verrà trasmessa a maggio, si è assistito ad una puntata molto intensa che ha visto, al termine, l’uscita del cantante Jacopo Ottonello.

Il ragazzo ha perso, infatti, l’ultimo testa a testa con Giulia ed è stato, dunque, costretto ad abbandonare il programma. Commossa la reazione di Maria De Filippi che saluta il ragazzo in lacrime.

Jacopo Ottonello, l’eliminato della quarta puntata

L’eliminazione di Jacopo da Amici di Maria De Filippi è stata sancita dal quarto girone di gara. È stata questa l’occasione in cui il pubblico da casa ha potuto votare. La prima sfida ha visto in campo Gaia, Giulia e Jacopo. Secondo il pubblico è Gaia a meritare la maglia per la semifinale. Un ulteriore confronto tra Jacopo e Giulia ha portato alla vittoria di quest’ultima e alla conseguente eliminazione del ragazzo.

A scegliere il vincitore della sfida, in questo caso, è stata la giuria insieme al Var e alla commissione dei professori. Prima della comunicazione del verdetto, un toccante monologo di Vanessa Incontrada sulle difficoltà del momento e sul valore di tutti gli artisti. Subito dopo arriva la decisione, a passare in semifinale è Giulia.

Le lacrime di Maria De Filippi

In una settimana che non è stata per nulla semplice per Maria De Filippi, a causa delle polemiche per l’uscita del ballerino Valentin, l’eliminazione di Jacopo ha portato molta commozione. Maria De Filippi, molto commossa ed emozionata per quest’eliminazione, ha salutato da lontano il ragazzo dicendogli “Sei per bene Jacopo, cosa rara”. (Clicca qui per il video)

Ed in effetti è proprio questo che ha dimostrato Jacopo in questi mesi all’interno della scuola di Amici. A ribadirlo è stato anche la fidanzata, in collegamento da casa per una sorpresa al giovane cantante. A Jacopo è andato una parte del premio Marilù non assegnato durante la terza puntata. Sette mila euro che il ragazzo potrà utilizzare per perfezionare le sue già ottime qualità e per crescere ancor di più professionalmente.