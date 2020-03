Adriana Volpe, morto il suocero di 76 anni ucciso dal Coronavirus

Adriana Volpe è stata colpita da un grave lutto. Nelle ultime ore, infatti, è giunta notizia che il suocero, Ernesto Parli, è deceduto. La conduttrice aveva lasciato la casa del Grande Fratello, dove si trovava dall’8 gennaio scorso, proprio perché dall’esterno aveva ricevuto notizie gravi.

Il suocero, infatti, aveva contratto il Coronavirus nella prima settimana di marzo aggravandosi, fino al decesso, negli ultimi giorni. Cordoglio unanime alla Volpe e alla famiglia da parte di tutti.

Adriana Volpe, lutto in famiglia

Un lutto importante quello che ha colpito Adriana Volpe. L’amato suocero Ernesto è stato sconfitto dal Covid-19 che, nel corso delle ultime ore, ha aggravato la sua condizione portandolo al decesso. La notizia, confermata, è stata messa in rete da diversi portali sportivi dal momento che il marito della donna, Roberto, è stato per anni il presidente del FC Chiasso.

Una notizia che mai avremmo voluto leggere ma si era intuito sin da subito che le condizioni dell’uomo non erano per nulla confortanti. “Andrà tutto bene”, aveva detto Adriana Volpe prima di lasciare la casa del GF VIP per sempre. Non è andata così. Il Coronavirus ha lasciato nel suo cuore ed in quello dei suoi familiari un vuoto incolmabile. Il lutto, poi, è aggravato dal fatto che tutti i morti da Coronavirus non possono andare a contatto con la propria famiglia.

Un percorso lungo e doloroso

Un percorso lungo e doloroso quello che Adriana Volpe ha dovuto seguire, nelle ultime settimane, all’interno della casa del GF VIP. Già dal 7 marzo sapeva che il suocero aveva contratto il virus ma, almeno agli inizi, le condizioni stazionarie dell’uomo l’avevano convinta a rimanere in gioco.

D’altra parte, data l’emergenza in corso, alla Volpe era stato concesso di avere un contatto con la propria famiglia mentre era all’interno del gioco. Una cosa che non era mai successa prima! Adesso ci si spiega meglio il motivo per cui la donna pareva così coinvolta ogni volta che, in casa, si toccava l’argomento legato al Covid-19. Adriana Volpe non avrebbe voluto mollare ma non ha potuto fare altro dinnanzi all’aggravamento del suocero.