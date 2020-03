“Eravamo appartati e sono arrivati i carabinieri”: Al Bano e Romina, la confessione inaspettata

Al Bano e Romina Power ospiti al Serale di Amici 19

Ancora una volta Al Bano e Romina Power sono stati ospite al Serale di Amici 19. A differenza delle altre puntate, però, Maria De Filippi non li ha coinvolti nel torneo Amici Prof, bensì con un gioco arrivato direttamente dall’America. Oltre alla storica coppia, protagonista del divertente momento è stato Rudy Zebi, preda preferita della padrona di casa.

In realtà quest’ultimo si è preso una serie di gavettoni d’acqua ritrovandosi a fine gioco pieno zuppo. In poche parole i due artisti erano chiamati a rispondere a delle domande personali, se sbagliavano dovevano tirare l’asticella e far cadere il palloncino. Durante questo momento i due cantanti si sono lanciate una serie di frecciatine.

Il gioco ad Amici svela nuovi particolari sulla storica coppia

Grazie a questo gioco ad Amici il pubblico ha scoperto che il primo regalo che Al Bano fece a Romina Power è un anello di fidanzamento, mentre lei era convinta di 13 rose rosse. E mentre i due artisti litigavano simpaticamente Rudy Zerbi zuppo d’acqua si lamentava del loro comportamento.

Visto che il cantautore di Cellino San Marco e la cantante statunitense continuavano a sbagliare le risposte, il professore di canto ha sbottato così: “Scusate ma voi due siete sicuri che vi conoscete, che vi siete frequentati? Perché non sapete niente l’uno dell’altro!”. Poi Maria De Filippi ha chiesto al Maestro cosa indossa la POwer quando dorme. Lui ha detto pigiama, ma in realtà era un camicione colorato.

Al Bano e Romina Power: quella volta beccati dai carabinieri

Ma il bello è arrivato quando Maria De Filippi ha ricordato ad Al Bano e Romina Power quando erano a Roma a girare il loro promo film ‘Nel Sole’. La padrona di casa del talent show di Canale 5 ha letto: “Eravate nella periferia di Roma, vi siete appartati e mentre vi stavate baciando sono arrivati i carabinieri per farvi una multa. Cosa vi siete inventati per non pagare la multa?”.

A quel punto ha preso la parola l’artista americana dicendo che per giustificarsi alle forze dell’ordine che stavano provando la scena che dovevano fare sul set. In poche parole il gioco ha svelato delle chicchi sulla storica coppia che nessuno conosceva.