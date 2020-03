Oroscopo Branko 21 marzo 2020: Toro indaffarato, problemi per il Leone

L’oroscopo di Branko del 21 marzo è pronto a soddisfare ogni curiosità degli appassionati dell’astrologia quotidiana. Per i nativi dei Gemelli è arrivato il momento di lasciare il passato alle spalle e di guardare al futuro. Le persone della Vergine devono rivalutare i rapporti esistenti. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 21 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – L’amore diventa prorompente. Se qualcuno vi rimpiange, pazienza! Avete fatto benissimo a chiudere il vostro rapporto. Questa stagione primaverile porta alcune belle novità: domani Saturno entra in Acquario, Marte resta ancora per qualche giorno in Capricorno, creandovi ulteriori problemi.

Toro – Avete molte cose da fare in casa, famiglia, terreni, proprietà, negozi. I favoriti di questa giornata sono gli architetti. Giove fa la guardia alle vostre fortune e all’amore. Se oggi vi sembra tutto difficile, l’astrologo consiglia di rilassarvi.

Gemelli – La primavera vi spinge a lasciare il passato alle vostre spalle e di abbracciare il nuovo, solo così andrete lontano. I più benestanti sognano un nuovo trasferimento. Mercurio è critico nei vostri confronti, non vi crede quando dite che siete cambiati. Dimostratelo nei fatti!

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Ci sono buone influenze sul campo lavorativo, professionale, affari. Sole in Ariete, contro Plutone, Giove, Marte, potrebbe creare nei prossimi giorni nuovi conflitti con le persone vicine. L’unica nota positiva è che vi spinge a prendere decisioni che avete rimandato più volte.

Leone – Nei rapporti longevi ci sono ancora problemi da sistemare, ma con Sole in Ariete non avrete nessuna difficoltà a risolverli. Con questo cielo di primavera non vedete l’ora di riprendere i rapporti con il lontano.

Vergine – Con le persone dell’Ariete avete una storica complicità, nonostante le differenze caratteriali. Sole in Ariete vi spinge a rivalutare i rapporti esistenti. Qualcosa bisognerà rinnovare. Iniziate da voi stessi e dalla vostra famiglia.

Previsioni di sabato 21 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Quando il Sole è in Ariete interessa i rapporti interpersonali, di lavoro o personali. Visto che siete il segno delle collaborazioni e del matrimonio, siete pronti anche al peggio. Per adesso, ci sono tensioni nel lavoro, affari. Occhio ai rapporti con le autorità, superiori, regole legali. Serata dedicata all’amore.

Scorpione – L’oroscopo di Branko vuole invitarvi alla prudenza ma voi avete stelle giuste, restate in contatto con parenti, amori, residenti all’estero. Mercurio congiunto a Nettuno, ottimo per professione, lavoro, studio, campo pratico, è protetto anche da Sole-Ariete. Cercati di rilassarvi di più in casa. L’amore c’è.

Sagittario – Al secondo giorno di primavera siete già esausti. La colpa è di Sole in Pesci, ma vi riprenderete subito. Sole in Ariete vi porta energia ed entusiasmo in amore. Luna in Acquario è in ottimo aspetto con Marte e Venere, organizzate qualcosa di speciale con le persone amate.

L’oroscopo di Branko del 21 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – La cosa più importante per voi è iniziare la primavera in buona forma fisica. Sole in Ariete è in aspetto pesante con Plutone, Giove e Marte. Nettuno e Saturno proteggono la vostra salute e incidono molto su successo, lavoro, studio, affari. Nuovi sogni d’amore.

Acquario – Luna diventa straordinaria la sera quando riceve Saturno e forma un aspetto molto bello con Sole in Ariete. Venere propizia amore e piccolo fortune, che rendono felici. Solo Urano è difficile in Toro, stimola il campo del successo ma non sopporta le unioni di comodo.

Pesci – Non è molto facile accontentare voi dei Pesci, pretendete tutto doppio. Avrete altre possibilità per incrementare il guadagno e progredire nel lavoro ma domani la Luna è da film, ma severa. Umore strano a causa del nuovo Sole. Mercurio-Nettuno ispirano amore.