“Io mi sento sempre…”: Silvia Toffanin racconta una sua grande paura

Silvia Toffanin parla della sua vita privata

Anche Silvia Toffanin al momento si trova in quarantena nella sua abitazione in Liguria insieme ai suoi due figli. Dopo la sospensione, Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche di Verissimo, ovvero le interviste più belle fatte ai personaggi dello spettacolo. E a proposito di chiacchierate, un po’ di tempo fa la conduttrice vicentina ha parlato col giornalista di Grazia parlando per la prima volta della sua adolescenza e il rapporto coi genitori.

Lei ha vissuto per molto tempo a Cartigliano, un comune in provincia di Vicenza. Il padre era un operaio mentre la madre una bidella, quindi la compagna di Pier Silvio Berlusconi trascorreva molto tempo con i nonni.

La gelosia del padre e i primi passi nel mondo della moda

Durante la sua adolescenza Silvia Toffanin ha dovuto fare i conti con la gelosia del padre che la controllava quando usciva e addirittura diceva ai suoi amici che non era mai in casa. Nonostante la gelosia del genitore, entrambi lasciarono la conduttrice di Verissimo libera di scoprire il mondo grazie alla moda.

La mamma le ha consigliato di viaggiare e di non fare come lei che è rimasta in quel paesino del vicentino. La stessa cosa gli diceva il papà facendogli capire che era arrivato il momento di camminare con i propri piedi e appropriarsi della vita. A quel punto inziò a lavorare come modella girando le città più importanti come Barcellona, Atene, Milano, Parigi e Londra.

La grande paura di Silvia Toffanin

Quando Silvia Toffanin lasciò la sua casa aveva ancora i poster di Claudia Schiffer appesi sulle pareti della sua camera, mentre sul letto i pupazzi. Ma la conduttrice di Verissimo non ha un bel ricordo del mondo della moda. Infatti per lei quel periodo fu abbastanza contraddistinto in particolare dalla paura e da una sensazione di disagio.

La stessa sensazione che a distanza di diversi anni prova ancora oggi: ”Io mi sento sempre un pochino a disagio. Ovunque, anche oggi. Allora, avevo paura di tutto, il mio freno o salvezza è stata la paura. Paura di uscire, paura delle menzogne. La mia vita erano lavoro e casa”, ha affermato la compagna di Pier Silvio Berlusconi.