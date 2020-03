Alessandra Celentano asfaltata da Maria De Filippi, “Quelle come te….” (Video)

La diatriba tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi in merito all’esito del confronto tra Nicolai e Javier della scorsa settimana non accenna a terminare. E proprio durante la diretta di ieri sera è arrivato un vero e proprio siluro con il quale la conduttrice ha inferto un duro colpo all’insegnante di danza. Persino il parere di una professionista come la Abbagnato non è riuscito a porre fine agli screzi. Vediamo cos’è successo durante la diretta.

Alessandra Celentano, difesa ad oltranza

Se c’è una cosa che si può riconoscere alla maestra Alessandra Celentano è la perseveranza nelle sue idee, specie se riguardano i ballerini di Amici. Sul confronto tra Nicolai e Javier l’insegnante ha sempre sostenuto che Javier ha doti superiori e che, per questo motivo, avrebbe meritato la vittoria nella sfida di sabato scorso.

La prima silurata di Maria De Filippi nei confronti della Celentano riguarda proprio l’uscita di Javier dallo studio per la non accettazione del giudizio della giuria. Perdere contro Nicolai non gli andava proprio giù dal momento che si ritiene un ballerino migliore. E la Celentano, nei giorni scorsi, aveva ribadito come il ballerino avesse ragione.

“Ha avuto ragione ad uscire?” ha quindi tuonato la De Filippi. Inevitabile la negazione da parte dell’insegnante. Alessandra Celentano continua, comunque, a difendere la posizione di Javier ritenuto tecnicamente superiore rispetto a Nicolai.

La silurata finale

Il siluro definitivo che la De Filippi scaglia contro Adriana Celentano è un video di Eleonora Abbagnato, famosissima ballerina italiana, che conferma l’enorme talento di entrambi i ballerini. “A questi livelli si può scegliere solo in base al proprio gusto”, dice, “uno è più tecnico, l’altro più interpretativo ed artistico”.

La reazione della Celentano non si fa attendere “Fai questo perché non ti fidi del mio giudizio?” chiede. La conduttrice risponde con un secco no proseguendo “Vorrei dimostrarti che a qualsiasi livello bisogna sempre mettersi in discussione. Penso, pur volendoti bene, che pensi di sapere tutto e le persone che pensano di sapere tutto fanno una brutta fine“. (Clicca qui per il video)

Parole molto pesanti che hanno di certo colpito nel segno. Cosa succederà adesso? Come replicherà la Celentano?