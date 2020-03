Tanta paura per Costanza Caracciolo

Si prepara a diventare mamma per la seconda volta

La seconda gravidanza di Costanza Caracciolo è quasi terminata. La nascita della seconda bambina è prevista per aprile come già annunciato. La moglie di Christian Vieri cerca di farsi coraggio in questo periodo così delicato per l’emergenza Coronavirus in Italia.

Anche la ex velina incoraggia i suoi follower sui social, consiglia di restare a casa e mostra le foto del suo pancione. A Costanza non piace essere pessimista, e non vede l’ora di allargare la sua famiglia. La sorellina di Stella, che adesso ha quindici mesi, nascerà a breve e la famiglia si sta preparando all’evento. Costanza invita a godersi le cose semplici della vita quotidiana.

Vieri da papà amorevole si dedica alla figlia anche nelle piccole cose

Nonostante la paura Bobo non vede l’ora di diventare di nuovo papà, vuole rivivere questa esperienza, che considera la più bella della sua vita. Sta facendo il casalingo, ed è lui che esce di casa con guanti e mascherina per comprare ciò che serve a casa. L’ex attaccante gioca volentieri con la piccola Stella, si dedica a lei a tempo pieno.

Si descrive come il papà che con piacere cambia anche pannolini e sempre pronto con il biberon. Bobo dice che la sua vita non è cambiata molto visto che già non usciva tutte le sere, e si alza sempre di buon’ora.

Adesso con la moglie e la piccola vive a Milano, città che ama, lasciando Miami. La coppia sceglie di avere parenti e amici accanto. Va allo stadio tutte le domeniche, questo prima dell’emergenza, per assistere alle partite del Milan e dell’Inter.

Il suo gol più bello

Le sue figlie potranno un giorno fare ciò che vogliono, ma Bobo vuole impegno studio e preparazione. Vieri fa l’opinionista a Mediaset, il dj e non ha bisogno di altro. La sua gioia più grande è la famiglia e considera il resto solo un contorno. L’ex bomber considera la famiglia il suo gol più bello. Tra le sue ex ci sono donne come Elisabetta Canalis e Melissa Satta, che ormai fanno parte solo del suo passato.