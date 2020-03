Brutte notizie per Eleonora Daniele e Storie Italiane: la decisione definitiva della Rai

Storie Italiane di Eleonora Daniele torna alla sua versione classica

A causa dell’emergenza Coronavirus continuano a cambiare i palinsesti sia di Mediaset che Rai. Ad esempio, da lunedì 23 marzo 2020 Storie Italiane di Eleonora Daniele subirà un nuovo cambio si programmazione. In poche parole il programma mattutino non durerà più tre ore come la passata settimana ma tornerà al suo orario originale. Quindi partirà alle ore 10 e finirà verso le 12:30.

Subito dopo i vertici di Viale Mazzini trasmetteranno delle repliche di Linea Verde. A rivelare il tutto ci ha pensato il noto portale web TvBlog. Sembra proprio che questa scelta è stata presa solo per salvaguardare la salute dell’ex gieffina che è in dolce attesa. Inoltre c’è da dire che a causa dell’epidemia Covid-19 il personale della tv di Stato è ridotta al minimo.

Gli ascolti bassi e per tutelare la Daniele la rai cambia di nuovo il palinsesto

E se nella versione classica di Storie Italiane gli ascolti hanno sempre premiato Eleonora Daniele, con l’allungamento del programma mattutino di Eleonora Daniele non ha di certo trovato benefici. Infatti, il format di Rai Uno parte con no share pari ha 17% per poi crollare fino all’8% di share.

Questo fa capire che tutto il popolo italiano che è costretto a stare a casa a causa dell’emergenza Coronavirus è stanco di vedere tre ore di diretta in cui si parla dell’epidemia che ha colpito il nostro Paese e ora anche il resto del mondo.

Continua la programmazione lunga de La vita in diretta

E se Storie Italiane di Eleonora Daniele tornerà nella consueta programmazione, per l’esattezza con mezz’ora in più, discorso diverso per La vita in diretta. Infatti il contenitore pomeridiano di Rai Uno condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano continuerà con la versione lunga.

Dopo la sospensione di Vieni da me di Caterina Balivo i due conduttori vanno in onda dalle ore 14 fino alle 18:45 per poi passare la linea a L’Eredità di Flavio Insinna. L’uno stop è la programmazione dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore. La serie sta ottenendo degli ottimi ascolti e addirittura ha pure superato Il Segreto su Canale 5.