Belen Rodriguez, la quarantena in bikini infiamma il web (Foto)

Belen Rodriguez non lo hai mai nascosto: la sua paura più grande, in questo momento, è che lei o qualcuno dei suoi cari si ammali di Coronavirus. Ecco perché la showgirl argentina ha ribadito nuovamente la sua ferma intenzione di trascorrere la quarantena tra le mura domestiche, circondata dall’affetto delle persone più care.

Nonostante sia costretta in casa, però, Belen non ha abbandonato chi la segue. Le ultime foto, in particolare, ritraggono la showgirl in bikini ed hanno entusiasmato il web.

Belen Rodriguez, quarantena sotto il sole

Belen Rodriguez è chiusa in casa in attea che l’epidemia da Covid-19 si esaurisca. A farle compagnia vi sono il marito Stefano De Martino, il figlio Santiago e i due genitori. Manca, invece, la sorella Cecilia che sta trascorrendo la quarantena con il compagno Ignazio Moser in Trentino.

Tornando alla sorella maggiore, Belen Rodriguez, la ragazza rimane molto attiva sui social dove posta regolarmente delle foto. Scatti con cui la showgirl vuole condividere momenti delle sue giornate insieme ai suoi tantissimi fans. Le ultime foto, poi, hanno scatenato il web dato che la mostrano in bikini mentre prende il sole. (Continua dopo la foto)

Uno dei tanti momenti di relax in cui la modella prende la tintarella nella sicurezza del terrazzo della propria abitazione. E che dire, poi, della dolcissima compagnia con cui Belen Rodriguez sta trascorrendo questi giorni di stop forzato? Le cose con il marito vanno a gonfie vele dopo la riappacificazione e non mancano i fans più maliziosi che vedono in questo periodo il momento ideale per regalare un fratellino o una sorellina a Santiago.

La reazione dei fans

Pubblicate le foto in bikini sul terrazzo di casa, le reazioni da parte dei fans non si sono fatte attendere. Tantissimi i commenti che sono giunti a Belen Rodriguez elogiata per la sua bellezza, per il suo fisico mozzafiato e per la serenità che traspare, nonostante tutto, dalle sue fotografie.

Non è chiaro quando questo periodo di quarantena finirà per tutti ma è certo che queste non sono le ultime foto postate da Belen per i suoi fans. Ne vedremo certamente delle belle, in ogni senso.