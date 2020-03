“Attenta a quella poveretta di tua figlia”: Sonia Bruganelli umiliata, il commento vergognoso su Silvia [FOTO]

Sonia Bruganelli e la polemica dovuta alla quarantena in casa

Qualche giorno fa Sonia Bruganelli, attraverso una Storia su suo account Instagram ha sollevato un polverone mediatico sul fatto di rimanere a casa per l’emergenza Coronavirus. A quanto pare le parole della moglie di Paolo Bonolis sono state travisate e a testimoniarlo è stata lei stessa. Nel frattempo, però, la produttrice ha mostrato tutta la sua vicinanza verso tutte quelle persone che hanno perso un caro a causa dell’epidemia.

Ricordiamo, infatti, che un malato di Covid-19 una volta deceduto non può essere più visto dai familiari, nemmeno per dargli un ultimo saluto. Parole, quelle della Bruganelli che hanno colpito l’animo dei follower. Ma come spesso accade quest’ultima è stata presa di mira dai soliti leoni da tastiera.

Gli haters prendono di mira la figlia Silvia

Nell’ultimo post di Sonia Bruganelli dove scrive di ritenersi fortunata ad avere dei meravigliosi figli, tra i vari commenti apparsi ce ne sono alcuni davvero vergognosi. Un hater in particolare ha preso di mira la primogenita di Paolo Bonolis, ovvero Silvia. Ricordiamo che la ragazzina ha dei problemi di salute e soprattutto motori. La cattiveria del detrattore si è spinta oltre.

Infatti quest’ultimo ha evidenziato che il Coronavirus ha raggiunto anche la Capitale, quindi le ha chiesto di stare attenta a sua figlia. Non solo, l’utente ha usato un linguaggio vergognoso che merita solamente di essere segnalato alla Polizia postale. Al momento non è arrivata la replica della diretta interessata ma gli altri seguaci non sono rimasti a guardare. (Continua dopo la foto)

La protesta di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nel frattempo qualche giorno fa Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli hanno mostrato le loro perplessità sulla sospensione di Avanti un altro su Canale 5. Infatti da lunedì scorso i telespettatori stanno guardando delle repliche al posto di appuntamenti inediti. Marito e moglie hanno avuto un duro sfogo sui social network lamentandosi del fatto che è contraddittorio bloccare tutto visto che le puntate erano già state registrate con largo anticipo.

Inoltre, nelle ultime ore il conduttore romano e Rosario Fiorello si sono scagliati contro Rai e Biscione perché li hanno messi in competizione il sabato sera. Il primo con le repliche di Ciao Darwin 8 e lo showman siciliano con quelle di Viva RaiPlay.