Soliti Ignoti, il terrore negli occhi di Amdeus: “Ho paura per mia figlia che è bloccata…”

Amadeus parla della sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Nel nuovo numero del settimanale Oggi è contenuta un’interessante intervista ad Amadeus. Quest’ultimo ha parlato della grane paura per la figlia Alice bloccata in Spagna, del Coronavirus e della decisione di sospendere e registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Ricordiamo che il professionista Rai da circa un mese si trova nella Capitale insieme alla moglie Giovanna Civitillo e al secondogenito José. C’è da dire che Sebastiani è ipocondriaco, quindi il timore delle malattie, per questo motivo ha consigliato tutti gli italiani di rimanere a casa.

Secondo lui i vertici di Viale Mazzini hanno fatto bene a bloccare il suo game show per tutelare la salute di tutti gli addetti ai lavori. Infatti gli ignoti e i concorrenti che arrivano da tutta Italia potrebbero mettere a repentaglio la loro incolumità. Ritengo che la semplice autocertificazione non sia sufficiente per garantire la tranquillità di tutto lo studio, delle tante persone che ci lavorano, me compreso”, ha ribadito Amadeus.

Amadeus e la preoccupazione per la primogenita Alice

Intervistato dal magazine diretto da Umberto Brindani, Amadeus ha mostrato la sua preoccupazione per la primogenita. “Mia figlia Alice sta in Spagna e mi ha appena chiamato: ‘Papà, anche qui stanno chiudendo tutto.’ Gli spagnoli, ma non solo, osservano quello che sta capitando a noi”, ha confessato il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno.

Poi l’artista ha parlato della campagna di sensibilizzazione per il Covid-19. Sebastiani ha rivelato di essere stato contattato personalmente dal Ministero della Salute per realizzare uno spot poi trasmesso in tutte le emittenti televisive. Anche lui consiglia gli italiani di seguire le direttive del Governo per evitare la diffusione dell’epidemia.

La quarantena del conduttore de Soliti Ignoti – Il Ritorno

Per fortuna al fianco di Amadeus ci sono la moglie Giovanna e il loro figlio José. Quindi per il conduttore dei Soliti Ignoti la quarantena è meno pesante. Di solito i tre vivono nella loro casa a Milano ma purtroppo da quasi un mese sono rimasti bloccati a Roma, città dove si registra il game show dell’access prime time di Rai Uno.

L’artista ha confessato che trascorre le giornate giocando a calcio col secondogenito nel giardino di casa, oppure giocano a carte o lo aiuta a fare i compiti. Poi ha affermato di non saper cucinare ma in alternativa aiuta la Civitillo a lavare i piatti.