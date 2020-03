Elena Santarelli denuncia, “Mio figlio bullizzato quando era malato..”

Elena Santarelli ha concesso un’emozionante intervista a Maurizio Costanzo trasmessa nei giorni scorsi da Mediaset. Proprio nel corso di quest’intervista, la showgirl ha aperto il suo cuore con momenti molto emozionanti e toccanti.

A colpire più di ogni altra cosa è una denuncia shock della Santarelli che ha parlato di bullismo nei confronti del figlio Giacomo. Un bimbo di appena 10 anni a cui era stato diagnosticato un tumore al cervello e che è stato preso in giro da poco più che coetanei. Ecco le parole della Santarelli.

Elena Santarelli e l’esperienza con la malattia

Elena Santarelli ha attraversato un momento davvero complicatissimo. Non deve essere semplice, per una mamma, scoprire che il figlio di 10 anni ha un cancro al cervello e che, per questo, deve subire una difficilissima operazione chirurgica.

La showgirl, però, non si è mai persa d’animo ed ha combattuto al fianco del piccolo Giacomo per aiutarlo a sconfiggere il brutto male che lo affliggeva. Dopo l’intervento che, lo ha confessato lei stessa, è durato per ben 14 ore, adesso le cose vanno molto meglio. La malattia è un ricordo e la famiglia può finalmente godere di un po’ di meritata tranquillità e serenità.

Il bullismo nei confronti del figlio

Se il tumore è stato sconfitto definitivamente, i ricordi legati alla sua esistenza rimarranno sempre vivi nella mente di Elena Santarelli, del piccolo Giacomo e dell’intera famiglia. Adesso che tutto è passato è il momento giusto per una confessione shock. La Santarelli ha confessato ai microfoni di Maurizio Costanzo che il piccolo Giacomo, quando era malato, è stato vittima di bullismo da parte di altri ragazzini.

“Quando era malato, Giacomo è stato bullizzato” ha esordito Elena Santarelli. “Mi va di parlarne così, forse, alcuni genitori insegnano ai figli a rapportarsi ai bambini che hanno problemi fisici e mentali”. Già, perché il problema sembra essere proprio quello, l’educazione di alcuni genitori che tralasciano alcuni valori importanti da insegnare ai propri bambini.

Elena Santarelli ha raccontato come le prese in giro prendessero spunto dal fatto che il piccolo Giacomo, per le cure in atto, non avesse capelli. I genitori del ragazzino che ha bullizzato Giacomo si sono scusati con il bimbo e con l’intera famiglia. Ciò, però, non cancella il dolore. “È qualcosa che porterò sempre dentro” ha concluso la Santarelli.