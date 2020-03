Andrea Denver GF Vip 2020 abbandona il programma? “Vorrei uscire sono…….”

Dopo l’uscita della Volpe, anche Andrea Denver mostra segni di cedimento, che voglia lasciare anche lui il Grande Fratello Vip? Scopriamo cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello Vip alcuni concorrenti mostrano segni di cedimento, e tra questi c’è il modello Andrea Denver. Il giovane è rimasto visibilmente scosso dell’uscita di Adriana Volpe, e adesso si pone delle domande. A scuoterlo è stata soprattutto la notizia che Adriana ha abbandonato il Grande Fratello Vip 2020 perché un parente stretto si è ammalato di coronavirus.

A dare la notizia ai concorrenti è stato il conduttore Alfonso Signorini, che non ha specificato la malattia, ma tutti hanno capito. Alla luce dei fatti avvenuti, e vista l’incertezza che si sta vivendo fuori a causa di questa emergenza, Denver è apparso molto preoccupato. La situazione che sta vivendo l’Italia a causa del covid19 lo ha turbato moltissimo e le notizie date dal conduttore hanno peggiorato le cose.

Andrea Denver preoccupato per la situazione

Dalle parole di Alfonso Signorini è emersa quella che è la situazione che stanno vivendo gli italiani. Il conduttore ha detto con molta chiarezza che il contagio sta crescendo e che in Italia vi sono più decedessi che in altri paesi. Signorini ha anche comunicato ai concorrenti che i morti in Italia hanno superato quelli della Cina.

A testimoniarlo sono i dati certificati, ma ha anche detto che a Wuhan non ci siano più contagi. La notizia data dal direttore di Chi ha profondamente turbato Denver. Il modello ha fatto una riflessione e ha ammesso di essere intenzionato ad abbandonare la casa. Denver è quindi molto scosso dalle notizie riportate da Signorini, e adesso bisogna capire cosa farà.

Le brutte notizie hanno turbato Denver

Le notizie che giungono dall’esterno non sono affatto buone e Andrea Denver è apparso molto scosso nelle ultime ore. Il modello ha detto che con quanto sta accadendo gli viene voglia di uscire dalla casa.

Anche Paolo Ciavarro ha appoggiato la sua decisione e non ha nascosto di essere veramente preoccupato. Il fatto è che sono giunti quasi alla fine e abbandonare tutto non è così semplice. A venire incontro ai due ragazzi è stato Patrick Ray Pugliese che con un sorriso ha detto loro di reagire.

Patrick ha incoraggiato Andrea e Paolo a non lasciarsi prendere dal pessimismo e ad avere invece pensieri positivi. Il gieffino ironizza dicendo che magari tutti e tre insieme arrivano in finale, e ha strappato un sorriso ai due concorrenti.