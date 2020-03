Giulia De Lellis frecciatina a Andrea Iannone, “ecco di cosa ho bisogno”

Storia Instagram su Andrea Iannone? Giulia De Lellis lancia una frecciatina al suo ex e restano i dubbi sulla fine della sua love story

Giulia De Lellis in una foto “mostra” di che cosa ha bisogno e lancia una frecciatina ad Andrea Iannone. Oramai da diversi giorni era in silenzio, Giulia ha deciso di iniziare a parlare. In realtà, la nota influencer da poco ha chiuso la sua relazione amorosa con il pilota Andrea Iannone e anche se non c’è l’ufficialità, molti hanno saputo che è successo qualcosa di grave tra i due.

Dopo la Milano Fashion Week, qualcosa si è rotto tra i due ragazzi e probabilmente potrebbe esserci anche lo zampino di Andrea Damante. Fatto sta che la notte influencer ha deciso di tornare a casa dai suoi parenti ed ha lasciato invece, la casa che condivideva con il suo bel fidanzato.

La decisione di Giulia De Lellis

In questo momento di quarantena particolarmente delicato, Giulia De Lellis ha deciso di fare uno scatto con una posa che molto spesso ha fatto anche quando era a casa di Andrea Iannone. Con questa posa fotografica così particolare, pubblicata sulle storie di Instagram, ha fatto sapere che questa che lei probabilmente vuole lanciare un messaggio a Andrea Iannone per dire che sente la sua mancanza.

Insomma, un modo per comunicare anche a distanza, con il suo compagno. Un’altra cosa certa è che in queste ore si parla molto della possibilità che abbia ritrovato la sua complicità con Andrea Damante. Secondo i bene informati, i due avrebbero avuto un flirt.

La risposta di Andrea Iannone su la sua ex

Quando ad Andrea Iannone è stato chiesto che fine avesse fatto Giulia De Lellis, ha detto che non voleva più altre domande e soprattutto, che non sapeva dove fosse la ragazza. Ha detto che Giulia stava scrivendo un nuovo libro.

Ovvero, dopo “Le corna stanno bene su tutto ma io sto meglio senza”, il ragazzo quindi aveva fatto riferimento a quando lei aveva raccontato in questo testo, il tradimento avuto da Andrea Damante.

Però di fatto, sembra più che altro modo per dire qualcosa sulla loro relazione. Che cosa sarà accaduto? Alcuni già immaginano un ritorno di fiamma tra la nota influencer e Andrea Damante, dopo che erano stati fotografati alla Milano Fashion week. Adesso lei non vuole raccontare altro, ma probabilmente potrebbe essere tutto più chiaro nei prossimi giorni.